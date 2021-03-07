老闆太會炒！超狂菜單曝「炒飯就有216種」　千人驚呆：以為放榜了

▲這家炒飯專賣店光炒飯就有216種口味！（圖／翻攝自Facebook／喬喜炒飯專賣店，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「什麼口味都有！」許多熱炒店都有販賣各種口味的炒飯，舉凡蝦仁、牛肉、肉絲等等，但是，這家專賣店真的太誇張了，光是炒飯就有216種口味！超豐富的菜單曝光後，立刻掀起熱議，不少網友紛紛留言回應，「厲害！改天去朝聖」、「這間有選擇障礙的不能去」。

有網友在臉書社團「路上觀察學院」發文驚呼，「老闆很會炒，什麼口味都有」，豐富的菜單和榜單一樣密密麻麻，有選擇困難症的人可真的要選上好一陣子了。

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從照片可以見得，這家位在台北市光華商場附近的「炒飯專賣店」品項五花八門，賣蛋炒飯、炒麵、湯麵、炒米粉、湯米粉、炒河粉、湯河粉。其中，以最多元的炒飯來說，口味就有216種，除了常見的火腿蛋炒飯、羊肉蛋炒飯、什錦蛋炒飯，也有特別的玉米吻仔魚蛋炒飯、青椒燻雞蛋炒飯、蒜味豬肝蛋炒飯、咖哩蟹肉蛋炒飯等，可說是應有盡有。

浮誇的菜單曝光後，不少網友紛紛回應，「老闆有外送平台合作嗎？菜單絕對滑不完」、「今晚我想來點...要吃什麼？選擇困難」、「我以為是聯考榜單」、「建議搞給抽抽樂，抽啥吃啥」、「真的很像榜單欸！這樣應該排一下名次啊」、「選擇障礙的人中午去，晚上才決定好要點什麼」、「這間很好吃！我都吃青椒豬肝，有超多奇怪但我又很愛的東西，排列組合超棒」、「射飛鏢決定」、「可以按照順序吃一年」。