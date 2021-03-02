訂炒飯餓等2小時！外送員曝「搶生意暗黑手段」　喊別訂：快瘋了

▲店家有多個平台帳號。（圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

訂外送訂到一肚子火！新竹一名男網友抱怨，最近心血來潮訂炒飯來吃，不料等了2小時，店家仍沒顯示完成，原PO向外送員詢問原因，才知業者竟申請3個帳號，只見外送單與現場客狂湧，但店員根本手腳根本忙不過來，氣得外送員大罵「等到快要瘋了！」

一名男網友在臉書公開社團《新竹爆料公社》表示，日前透過熊貓App，點了炒飯當晚餐，結果等了超久，系統仍顯示未出發，「會不會太久了一點？」過了8分鐘，外送員無奈回應，「以後不要點這一家」，背後原因超神扯。

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外送員解釋，現場亂成一團，原因是該業者在熊貓平台上，一次申請3台電腦，店名全都不一樣，還不包括Uber Eats，「生意搶成這樣，現場客、外帶客，兩家平台外送單不知怎麼排程...等到快要瘋了！」

▲外送員也在店門口苦等！（圖／翻攝新竹爆料公社）



最後，等了足足2小時，炒飯依舊沒炒好，原PO只好索性退單，「竹北的各位～沒事少點這幾家，不然等到餓死餐都還沒來...」。

文章曝光後，原來不少網友也遇到類似狀況，「有次路上遇到熊貓外送人員找不到，他詢問路過的我，才找到登記的地址沒有開門，開門的是旁邊那家，而且非常難吃，團購網上也賣餐券，評價很差勁」、「這家我送過，最多等了半個小時，餐期中真的要等很久」、「昨天用Uber Eats 等了超過一個半小時，不爽了直接取消訂單」、「那家衛生不太好，現場真的需要等一陣子」、「我昨晚去到，有6台uber、3台熊貓，我就棄單了」。

▲當地人驚呼，原來是同一家！（圖／翻攝新竹爆料公社）



有內行曝外送亂象，「現在很多類似中央廚房的店，一些小有名氣的店家都可以在同一個地方領餐，可能背後老闆都是同一個人吧！反正平板超多台，有次去領餐，客人點的是小時厚牛排兩分，我也和櫃臺確認一下，結果客人收到後告訴我送錯了，是給了兩份滷肉飯貢丸湯，這樣他們都還能給錯，真的是開太兇了」。