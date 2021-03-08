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新店寶高智慧園區將公告招商中　申請至4／6截止投資新北趁現在

▲新店寶高智慧園區將公告招商中 申請至4/6截止投資新北趁現在。（圖／新北市經發局提供）

▲新店寶高智慧園區將公告招商中，申請至4/6截止投資新北趁現在。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府自行開發興建、兼具銀級智慧及黃金級綠建築指標的智慧化永續園區「新店寶高智慧產業園區」，於日前展開第一階段公告招商，本次標租範圍除72個標準廠房單元外，針對與員工日常生活最密切相關的餐廳與便利商店，也同步展開招商工作。凡合法設立登記的公司、商號或未登記工廠等，於符合標租資格條件及產業別限制下均可申請，期限至4月6日止。

經發局長何怡明表示，目前廠商對於園區申租資訊洽詢情形相當熱絡，針對業者現地參觀需求，也已開放並安排專人帶看現勘園區，其中不乏廠商與工程團隊直接至現場進行實務評估，也有鄰近園區廠商表示每天看到園區興建變化，迫不及待要到園區現場一探究竟。針對企業對產業空間的急迫需求，市府目前也正積極規劃及推動園區第2期及瑞芳第二產業園區開發計畫，以解決企業缺地的困境，盼能讓更多企業在新北扎根茁壯。

▲新店寶高智慧園區將公告招商中 申請至4/6截止投資新北趁現在。（圖／新北市經發局提供）

▲寶高智慧園區一期標租租期最低5年，最高10年，並可續租2次，每月每平方公尺介於250元至315元間。

經發局指出，新店寶高智慧產業園區為地下2層、地上7-9層的一幢三棟式建築物，分為A棟、B棟及C棟，其中1樓規劃設置公共服務設施，另2至3樓為廣廊層，地下1至2樓則為停車空間。在產業別限制上，本次標租對象以製程符合「低、零污染」的生產事業為主，A棟並以資通訊、AI及雲端運算產業為限，C棟則以數位健康產業為主，符合前揭產業別的業者亦可申請2至3樓廣廊層空間。而B棟則限符合中小企業認定標準的業者及未登記工廠申請。

經發局也特別提醒，業者得標後公共服務設施單元應於簽約後6個月內取得公司、商業或稅籍等各項登記；標準廠房單元則應取得工廠登記。經發局進一步說明，本次標租租期最低5年，最高10年，並可續租2次，續租租期累計不可超過原租期，且租金訂有底價，每月每平方公尺介於250元至315元間，廠商亦可自行報價以做為評選加分項目。

▲新店寶高智慧園區將公告招商中 申請至4/6截止投資新北趁現在。（圖／新北市經發局提供）

▲新北新店寶高智慧產業園區模擬照。

另外，針對業者特別在意的停車問題，目前已配合各單元面積分配定額的汽機車停車位。而為持續長期提供更多業者服務，園區採只租不售的方式釋出，後續也將針對其餘公共服務設施單元及智慧城市發展基地進行第二階段招商，以逐步完備園區服務及智慧化支援性功能。

此外，若為塭仔圳地區公告列管的合法登記工廠，或是2016年5月19日前設立未登工廠，在搬遷期限前一個月搬遷完成，且於新北市完成新投資及取得合法工廠登記者，還可申請新北市政府推出的租金補助方案。補助金額以逾每月每坪新臺幣500元之差額據以補貼，並以每月每坪200元及總面積100坪為上限，補助期間則以兩年為限，盼位於塭仔圳地區有意進駐園區的業者，能實質受惠並加速搬遷、合法轉型及根留新北。

▲新店寶高智慧園區將公告招商中 申請至4/6截止投資新北趁現在。（圖／新北市經發局提供）

▲新北市政府目前也正積極規劃及推動園區第2期及瑞芳第二產業園區開發計畫。

經發局表示，本次第1期園區第一階段招商將於2021年4月6日截止，現階段並已開放園區現勘，歡迎有興趣的投資人把握機會踴躍洽詢及申租，詳情請上「新北市政府經濟發展局」官方網站查詢，或電洽服務專線：02-2960-3456分機5482-5485。

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