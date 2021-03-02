招商成績輸新北　柯文哲「不用那麼難過」：士北科標出去就第一

記者袁茵／台北報導

財政部公布2020年公共建設招商成績，台北市慘輸給新北市、台南市和新竹縣，中斷蟬聯3年的冠軍寶座，使台北市議員游淑慧直批，台北產經淪為「台北慘經」。對此，台北市長柯文哲表示，如果士林北投科技園區（士北科）標出去，台北市就是第1名了，不過北市已經連續3年第1名，有1年不是第1名也不用那麼難過。

▲柯文哲出席「提早預備雙語師資 北市從公費生等6大管道開始」記者會。（圖／記者黃軍瑋攝）

財政部日前公布2020年公共建設招商成績，北市公共建設招商成果僅40.76億元，不如新北市224.23億元、台南市114.22億元和新竹縣65.11億元，從第1名直接退步成第4名。

柯文哲2日下午抵達懷生國中出席雙語師資記者會，針對北市招商第4名，柯文哲說，本來士林北投科技園區那塊有標出去就是第1名，但他們經歷流標2次，「我覺得我們招商策略上有問題，一次要400億太大量了。」一開始的招商策略有必要檢討，並退回來重新討論。

柯文哲表示，北市已經連續3年都是第1名，不能每一次考試都考第1名，「有時候考到後面也是應該的。」北市只是士林北投科技園區那塊沒標出去，若標出去就是第1名了，因為那塊就400多億元。

被問到有沒有信心標出去？柯文哲坦言，這是一個專業題目，內部後來有討論一遍，因為那塊地蠻大的，一旦設下去，旁邊都會被帶動到，然而台北市未來15年要發展什麼樣的產業，坦白講這是個大題目，「一開始做得太粗糙了！」所以後來打算分割再去標，不過更重要的是那塊基地要做什麼產業，這個他們得有想法。

柯文哲強調，只要那塊地標出去，北市就是第1名了，他也承認招標策略需要改進，「但是我們已經連續3年第1名，有1年不是第1名也不用那麼難過，那塊地標出去，明年我們還是第1名。」

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