長中舉辦手作美學及體育冬令營　陪同國小生歡度寒假

▲今年台南市長榮中學舉辦手作美學冬令營、體育冬令營，為期5天，帶給學子們豐富的課程及另類的體驗，度過這個寒冬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為時三週的寒假，各位家長如何安排家中國小生的假期呢？今年台南市長榮中學設計群及體育組舉辦了兩種營隊：手作美學冬令營、體育冬令營，活動時間為2月1日至2月5日，為期5天，期待帶給學子們豐富的課程及另類的體驗，度過這個寒冬。

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手作美學冬令營課程包含：泥塑工藝、蕨類植板、書籍收納箱製作等，設計群老師們依據不同年級程度，指導其如何在有限時間完成作品，孩子們透過自己動手做的過程，體會珍惜物品的態度，也從中獲得無法言喻的成就感；除了上午的靜態課程外，下午安排體能、攀岩、樂樂棒等動態活動，培養孩子動靜皆宜的學習能力。

體育冬令營則是將素養融入其中，課程內容包含：動傷害防護、足球、籃球、帶式橄欖球、樂樂棒球、飛盤、攀岩等多元的體育活動，在不同運動項目的練習中學習基本動作，並在設計的運動活動中融入素養要素，期待能建立其生理的、心理的、社會的、身體的養成教育。



校方表示，長榮為完全中學且為百年老校，不論升學規劃、職涯探索或體育活動均非常完善、資源豐富，看著參與學子臉上投入的神情及滿足的笑容，授課的師長們也十分開心；目前學校有安排專人陪同家長認識校園，歡迎有興趣的家長與長中聯絡。

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