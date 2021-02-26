人夫上網找「素人男優」與妻拍激戰片！　短短一年爽賺2000萬

記者張方瑀／綜合外電報導

日本一名夫妻為了想過上富裕的生活，丈夫竟突發奇想，將妻子和其他男子上床的影片拍下來，再放到網路上販售，短短一年就進帳約2000萬日圓。

根據《テレビ朝日》報導，日本埼玉縣38歲男子加藤高教從去年3月開始，涉嫌將39歲妻子加藤美惠與其他男子做愛的色情影片錄下來，再放到網路上販售，短短不到一年的時間就進帳約2000萬日圓（約台幣531萬元）。

警視廳表示，加藤高教利用推特招募想跟妻子做愛的男性，再將全程側拍下來販售。而兩人被警方逮捕時也坦承犯行，並表示會這麼做的原因，只是想過上富裕的生活。

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