警衛失職「柵欄沒放」…直行車遭火車撞飛！驚悚畫面曝　8月嬰慘死

記者王佩翊／編譯

越南一名男子日前開著一輛白色的七人座休旅車，載著妻子與8個月大的兒子經過平交道，怎知卻突然遭到行駛而來的火車迎面撞上，瞬間翻覆，孩子更因撞擊力道過大，當場死亡。而夫妻則是隨即被送往醫院治療，兩人都身受重傷。據悉，事故原因並非男子擅闖平交道，而是因為管理平交道的警衛並未放下柵欄，導致男子誤以為可以通過，才會造成此起死亡事故。

▲火車直接撞上白色車輛。（圖／翻攝自Youtube）

根據THANH NIÊN、24h報導，現年29歲的阮姓男子7日晚間7時左右，開著一輛白色的七人座休旅車，車上則載有8個月大的兒子與22歲的嫩妻。當時平交道的號誌燈並未亮起，柵欄也沒有放下，因此阮男駕駛的白色車輛經過時，便直直地向前行。怎知當他們靠近平交道後，號誌燈卻突然亮起，左方更衝出一輛高速列車，就這樣迎面撞上他們，駕駛根本來不及反應，瞬間被撞飛。

從監視器畫面中可以看到，在白色車輛開上平交道之前，有一名工作人員突然衝上前去，試圖手動將卡在鐵道上的紅燈轉向，以免火車撞上，怎知就在下一秒，白色休旅車就衝上平交道，並瞬間被火車撞飛翻覆。

▲白色車輛瞬間被撞飛，在草叢中翻覆。（圖／翻攝自qdnd）



由於撞擊力道過大，車上的男嬰當場死亡，夫妻倆也身受重傷，隨即被送往醫院急救。

目前當地警方仍在調查詳細事故原因，相關機構也將深入調查該起事故是否與工作人員疏失有關。

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