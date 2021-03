緬甸醫院遭軍警佔領　陣陣槍響劃破黑夜！血腥影片社群狂傳

▲緬甸抗議民眾在街上奮力抵抗。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合外電報導

緬甸示威越演越烈,最大城市仰光的情勢也漸趨緊張,荷槍實彈的軍警在宵禁時間起,開始在街上巡邏掃蕩,從民眾錄下的影片可以看到,各個街區不斷傳來搶響,火光在黑夜中更顯得刺眼。除此之外,緬甸軍警也佔領了多個醫院和大學,逮捕數百名抗議人士,且持續朝民眾開槍,血腥畫面也全在推特曝光。

#Mar7Coup Yangon, North Okkalapa Township. Loud and repeated gunfire tonight. Voices: “Hide! Hide! Military pointed at us with the light.” #WhatsHappeningInMyanmar #myanmar pic.twitter.com/J9A8oTTWdd

根據《衛報》報導,緬甸最大城市仰光在7日晚間8時進入宵禁後,軍警也荷槍實彈在街上巡邏,許多影片也在推特曝光,幾個街區都能聽到槍聲,陣陣火光在黑夜中更顯得刺眼。而許多軍警也開始進入醫院、校園,現場民眾也試圖阻止他們佔領該處。

▲緬甸軍警佔領曼德勒理工大學(Mandalay Technological University)。(圖/路透)



根據目擊者指出,武裝部隊試圖強行佔領仰光西部總醫院,另外還有仰光總醫院、北奧卡拉帕總醫院、南奧卡拉帕婦女和兒童醫院、仰光東總醫院與仰光中央婦女醫院等6間醫院。除此之外,緬甸中部的曼德勒、蒙育瓦和東部的東枝也都出現類似情況。

07.03.2021! Universities and Hospitals throughout Myanmar are being seized by Junta’s terrorists (military & police). #WhatsHappeningInMyanmar #HearTheVoiceOfMyammar #MilkTeaAllianceMyanmar #MilkTeaAlliance pic.twitter.com/nWvkcTF9mI

緬甸軍警日前就有攻擊醫護人員的紀錄,民眾擔心一但他們佔領醫院,就會直接在裡面逮捕受傷的抗議者。國際醫生促進人權協會(Physicians for Human Rights)呼籲,用武力占領醫院違反了國際法,也會破壞在政變和新冠肺炎疫情夾擊中,本就岌岌可危的醫療體系。

除了仰光市區以外,九文台鎮、南奧卡拉帕、雪碧達區等地也都爆發流血衝突,數百名抗議群眾遭到逮捕,許多被子彈打到渾身是血的影片也不斷在推特曝光。根據《Myanmar Now》數據指出,從軍警用實彈鎮壓爆發以來,已造成至少50多人死亡、數百人受傷,約2000人被捕。

Another bloodshed day in #Myanmar

At least,two civilians were killed and several got injured during the junta's horrific crackdown on pro-democracy supporters in Myitkyina this afternoon.The junta has to stop killing unarmed civilians.#WhatsHappeningInMyanmar#Mar8Coup pic.twitter.com/lxi4Lklivy