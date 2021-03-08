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上櫃公司擎邦爆內線交易　資深主任秘書揪尪買股「只賺6千」被訴　

▲▼ 股市,股票,投資,台股,看盤,財經。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲上櫃公司擎邦驚爆內線交易，總座秘書揪買股，僅賺6000元。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

上櫃公司擎邦國際科技(6122)去年2月17日公告取得「中油大林石化管線工程」標案，預測公司股價因取得標案而股票上漲。豈料專案經理胡文政、主任秘書張靜怡、及陳慶章土木組長等及其他5名親友共10人在重大消息公告18小時前陸續買進，獲利從數千到萬元不等。士林地檢署檢察官林士淳，依違反證券交易法起訴胡等10人。

據2020年2月17日下午3點31分擎邦發布股票重訊公告，內容指出：擎邦(6122)標下中油大林石化油品儲運中心統包工程，總額33億3988萬元。

豈料在重大訊息發布前，擎邦專案經理胡文政在同年2月15日12時53分許，透過通訊軟體，從公司土木組組長陳慶章得知公司標得「台灣中油公司大林石化油品儲運中心一區12座油槽以外附屬設備管線統包工程」。並且預測公司股價因取得該標案而上漲。

胡文政立刻向雷姓妻子及雷姓妻子胞妹，以及過去業務曾往來認識的陳信宏及張億桐。分別以通訊軟體告知標案的重大消息，並且告訴他們，公司股價會因取得標案上漲。更在重訊公告前及公告後18小時內，陸續以低價購買股票，並且等到股票上漲後，全數賣出，賺取不法獲利。

張靜怡為擎邦資深主任秘書因負責總經理行程安排、公司簡報製作及標案所需資格文件等相關行政事項，「中油大林標案」相關文件也是由她做準備。

豈料她竟於2020年2月15日，重訊發布前2天，及同年月17日重訊發布當天，以每股12.05元至12.2元的價格陸續買進擎邦股票共3萬2千股；並在同年月20日到3月12日以14.65元至15.6元不等的價格陸續賣出，獲利共計6萬9千元。對此張靜怡也將該內線交易報給老公知悉，她老公黃偉成也在股票重訊發布當天早上買進3000股，並在2月21日、24日及25日以價格13.9元至14.45元全數賣出，獲利6千元。（已扣除手續費及交易稅）

此外他們也將消息分別告訴另5名親友，而這5名親友團則是因此獲悉消息之人，均涉犯證券交易法內線交易。士林地檢署依法提起公訴，但由於10人坦承犯行並繳回犯罪所得部分，建請法院減輕或免除其刑將犯罪所得沒收。

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