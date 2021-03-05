海韻女高層「公司餐廳指揮炒股」削1652萬　炒手逃9年敗給疫情

▲股票上市公司海韻電(6203)，2005年魏金花與友人蘇建邦炒股獲利億元，蘇認罪後竟潛逃出國遭通緝，士林地檢署日前將他逮補並依違反證券交易法起訴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

股票上市公司海韻電副總經理魏金花，2005年與友人蘇建邦約在公司餐廳會面，討論炒作自家股票；魏金花甚至向採購部經理等人借人頭帳戶炒作海韻電股票，不到半年賺進千萬。2011年魏金花、蘇建邦遭判刑，並沒收犯罪所得，豈料蘇竟潛逃出境，去年因疫情逃回台灣在機場入境時當場遭逮，士林地檢署接手再偵辦，依違反證交法將他起訴。

2005年3月間，蘇建邦與魏金花大膽約在海韻公司樓下餐廳，討論如何炒股自家股票。當時魏以口頭方式向不知情的採購部經理、及她妹以及妹婿等人借人頭證券帳戶及銀行帳戶，他們甚至將存摺印章都交給魏，魏在將以上資料交給不知情的邱姓營業員辦理股票交割；再由蘇建邦負責資金調度、股票交割，從2005年3月31日到同年8月16日，意圖抬高或壓低股票，讓股票盤中總成交量100%。

檢警查出，蘇建邦及魏金花製造海韻股票交易活絡的假象，大量炒作。2人以平均33.4元的股價合計買進2960張海韻股票，再以平均37.5元的股價賣出3609張股票，已實現獲利為1216萬4712元。2005年3月31日股票收盤價為30.8元，2人最後賣超為649張，擬制性獲利為436萬2448元，前後不法獲利共計1652萬7160元。

由於魏金花偵查時認罪，且深具悔意，並繳回犯罪所得。士林地院於2011年3月25日依違反證券交易處有期徒刑1年8月。緩刑4年。

蘇建邦當初在偵查時坦承不諱，卻潛逃出境遭通緝，直到去年新冠肺炎疫情爆發，他於機場入境當場遭逮捕，士林地檢署日前依違反證交法將他起訴。

下午茶派對必備

噁男劫財色遇高中神妹空手奪白刃 驚呆！出獄犯第2案「被繳械」

《炮仔聲》臨演扮皮卡丘狂鑽她車頭燈 MC姊怒炸：還說我奶很香



3人睡同張床「妳閨蜜歸ME」！渣男隔女友伸手狂摸 詭辯：做春夢