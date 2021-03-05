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「股市教父」粉絲投資大敗　怒嗆騙子「讓你屋毀人亡」索賠百萬

▲▼台股今 (8) 日再創歷史新高14367點，終場收在14360點，上漲103點或0.73%，成交量2797.19億元。台積電盤中也創下525元歷史新高價。股市，投資，印刷電路板，國巨，華通，台達電（圖／記者湯興漢攝）

▲蔡男以為「股市教父」胡立陽是股海明燈，不料按教學操作卻慘賠，讓他氣得恐嚇對方賠錢，遭法院判刑（示意圖，非新聞當事人／記者湯興漢攝）

記者羅志華／台北報導

蔡姓男子將「亞洲股市教父」胡立陽視為典範，更買了對方許多著作參考，不料著手操作股票期貨卻慘賠，他氣得傳訊胡「騙子你5年前還在唱空，還真不要臉」、「我要向你求償100萬」、「你再不賠，就讓你屋毀人亡」；蔡男於審理中認罪，胡男也願給年輕人機會，北院依恐嚇取財未遂罪，判蔡男6月徒刑、緩刑2年、繳公庫5000元。

胡立陽有多年投資經驗，時常受邀到各地演講，並撰有多本著作，其中《胡立陽年輕人開創前程100招》、《胡立陽股票投資100招》，更曾創下台灣出版暢銷紀錄。

蔡男2016年接觸胡的著作開始投資，更進一步成為「胡粉」，只要胡立陽舉辦講座，他就到場支持，期間除拿書給胡簽名外，也得到對方的名片；不料2020年5月間，蔡男投資慘賠百萬，對這位啟發他投資的「胡老師」，更從敬意化為恨意，咒罵這個騙子害他賠錢。

蔡男化身狂粉，自2020年5月至8間，多次寄電子郵件及手機訊息，向胡立陽恐嚇道「騙子你再不賠！黑道就對你下狙殺令！」、「你回來住所，我就破門而入，向你求償200萬，我不會饒你，我會終生找你求償」等語，使胡立陽心生畏懼提告。

本案審理中，蔡男一度辯稱，以為胡立陽沒在用名片上的信箱、手機門號，後來才坦承犯行，胡立陽也希望給年輕人機會，盼他真心悔改，北院依法判刑。

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