雲林古蹟徹底活化　眷村戰備水池滑板比賽熱血登場

▲虎尾鎮建國眷村今（7日）聚集一群熱愛滑板的青年，各個使出渾身解術挑戰首屆XL重量盃戰備水池skate game滑板比賽。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

虎尾鎮建國眷村今（7日）聚集一群熱愛滑板的青年。雲林縣螺生若响協會舉辦雲林縣第一場XL重量盃戰備水池skate game滑板比賽，並且結合眷村裡各具特色的商家以及市集，除了讓與會民眾可以在歷史古物建築體驗滑板的樂趣，更希望將滑板介紹給更多人認識。

雲林縣螺生若响協會理事長陳建蒝表示，比賽取名為XL重量盃戰備水池skate game，XL就是Xiluo life的簡稱，藉此傳達協會是由一群熱愛滑板、熱愛生活的西螺青年所組織。滑板運動這幾年在台灣漸盛行，尤其在奧運將滑板列為正式比賽項目後，國內霎時又掀起一股滑板熱潮。

▲雲林縣螺生若响協會結合眷村裡各具特色的商家以及市集，於虎尾鎮建國眷村舉辦雲林縣第一場XL重量盃戰備水池skate game滑板比賽。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

陳建蒝說，西螺鎮約莫在十幾年曾有滑板競技場，但後各種原因遭逢拆除命運，現已改建為籃球場一用，為此，縣內一群熱愛滑板運動的玩家，秉持著推廣滑板的理念，組織雲林縣螺生若响滑板運動協會，除了希望將滑板介紹給更多人認識，更希望能將滑板成為更生活、更親民的運動。

陳建蒝提到，作為滑板愛好者是相當熱於在各式地型街貌挑戰，後輾轉得知於虎尾建國眷村內，有座戰備蓄水池，由協會進行場勘後，決定與建國眷村夥伴合作，申請古蹟修復，將戰備蓄水池進行修補，並結合現有場域特色將水池活化，作為民眾休憩及基礎練習場地使用，可謂全國首創。

▲XL重量盃戰備水池skate game滑板比賽結合眷村裡各具特色的商家以及市集，讓與會民眾可以在歷史古物建築同時體驗滑板的樂趣及熱鬧市集。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

森樹下整合設計行銷有限公司執行長劉志謙表示，受雲林縣政府委託營運，集結地方青年的熱情，成果活化在眷村裡充滿歷史風情的老屋空間，而現今建國眷村可謂縣內歷史藝文的重要基地。此次與雲林縣螺生若响滑板運動協會共同協辦此次滑板比賽，更是為眷村注入新的活力，將滑板街頭文化與歷史人文既衝突又融合地結合。

下午兩點開賽，活動現場擠滿除了與賽和觀賽人潮，熱鬧市集與商家供來遊客休憩遊逛，讓喜歡藝文、歷史甚至街頭運動的民眾享受一個美好午候。

▲滑板愛好者是相當熱於在各式地型街貌挑戰，將戰備蓄水池進行修補，並結合現有場域特色將水池活化，作為民眾休憩及基礎練習場地使用，可謂全國首創。（記者蔡佩旻翻攝）





►Her今天推出「DHC日版純欖護唇膏」



►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►7隻鸚鵡排排站「總身價44萬」！雲林遛鳥騎士找到了…母愛爆棚

►失蹤人口家屬採DNA！ 雲林警重燃尋親家屬希望

►派出所前「酒駕轉圈圈」引戰！挑戰公權力拒檢 4警車強力圍捕

►黃花風鈴木盛開 雲林虎尾鎮北港溪堤岸3公里「黃金廊」超美

►「站那個死人樣」脊椎側彎少女遭音樂師趕出教室 還被酸公主病