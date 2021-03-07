環團婉拒面談護藻礁　陳吉仲尊重：永遠開啟溝通大門

記者高堂堯／南投報導

護藻礁連署破50萬份，震撼執政當局，環團以整理數十萬份連署書為由，昨深夜發表聲明婉拒8日與農委會主委陳吉仲見面溝通；陳吉仲7日赴南投草屯鎮農會參加栗南瓜外銷大馬公開活動時，表示政府保護藻礁和非核家園等理念是一致的，也理解並尊重環團決定，永遠開啟溝通的大門。

▲環團婉拒面談藻礁議題，農委會主委陳吉仲表示尊重。（圖／記者高堂堯攝）

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陳吉仲原定明天（8日）上午邀請發起護藻礁公投的環團人士見面，經「珍愛藻礁公投決策委員會」討論後，認為公投連署文件上看60至70萬份，相關整理遞件工作繁重，無暇出席會議。

陳吉仲稍早說，第一時間就收到環團聲明，政府溝通的門永遠是敞開的，總統（蔡英文）、院長（閣揆蘇貞昌）對於所有團體的環境保護理念，一直有完全相同的想法，「我們要保護藻礁、非核家園、減煤降空汙，一起共同來努力」，歡迎用任何方式再和環團朋友溝通。

針對環團發表聲明後，用簡訊回應的情形，陳吉仲表示，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌要求行政、立法等所有部門同仁，跟環團朋友們保持各式各樣的接觸，他個人也跟環團的好朋友們有各種溝通討論。

陳吉仲說：「其實環團朋友們非常單純，就是要把環境保護做好，政府部門也是。」在國家能源轉型之際，針對保護藻礁、減煤電降空汙，還有更重要的非核家園等重大環保議題，一定要眾人開誠佈公，清楚呈現所有能掌握的資訊，「各式各樣的溝通本就可以持續，期待外界不要解讀政府有甚麼特殊想法。」

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