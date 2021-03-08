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越籍女不爽提前解約下樓理論　女房東慘遭手機敲爆頭滿臉血

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名何姓越南籍女子，因女房東不滿她將租屋處弄髒，不願再繼續承租房子給她，雙方在談4萬8千元賠償金時發生拉扯，過程中，何女持手機狂打她頭，造成頭部挫傷，顏面撕裂傷，何女則反控房東先拉她頭髮才會反擊，訊後依傷害、侵入住宅等罪移送偵辦。

▲▼越南女不滿租屋被趕走，房東又拒付賠償金，持手機打爆房東頭，警訊後依傷害、侵入住宅等罪移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲越南女不滿租屋被趕走，房東又拒付賠償金，持手機打爆房東頭 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，63歲張姓女房東將頂樓住家承租給44歲越南籍何姓女子，期間女房東不滿她將房子弄的亂七八糟，因此要提前解約，承租至2月底為止。何女對房東趕她走頗有微詞，除了要求退還2個月押金1萬4千元外，還要補償金1萬4千元跟搬家費2萬元，原本女房東答應要求，但事後卻反悔不願付錢。

▼女房東被越南女房客打爆頭，鮮血直流。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼越南女不滿租屋被趕走，房東又拒付賠償金，持手機打爆房東頭，警訊後依傷害、侵入住宅等罪移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

7日下午3時許，何女從頂樓租屋處跑下樓找女房東理論，過程中，何女持手機狂敲房東頭部，造成她頭部挫傷，顏面撕裂傷，鮮血直流，家屬見狀趕緊報警，警方到場時，何女情緒激動，表示是房東先拉扯她頭髮，才會反擊。

當時現場張姓女房東表示不願提告，只要求警員將何女趕走，但事後，在女房東媳婦要求下，對何女提告傷害、侵入住宅等罪，訊後依法移送新北地檢偵辦。

腦公！你不可以賴帳喔

▼警訊後將越南籍何女依傷害、侵入住宅等罪移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼越南女不滿租屋被趕走，房東又拒付賠償金，持手機打爆房東頭，警訊後依傷害、侵入住宅等罪移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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