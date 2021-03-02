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永慶房屋租屋代管推租賃履保帳戶　讓房東房客有保障

永慶房屋租屋代管（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋擴大服務，提供代租、代管服務助房東與房客輕鬆處理租屋問題。

圖、文／永慶房屋提供

房屋租賃市場不斷成長，房仲第一品牌永慶房屋看準消費者對高品質、且有保障的租賃服務需求上升，自3月1日擴大租屋服務，雙北市全永慶房屋門店提供代租、代管服務，為房東管理房屋出租事項，更推出全台唯一租賃「價金履約保證帳戶」，保護押金與租金，讓租賃雙方保障再升級！

根據內政部2020戶口普查統計，全台灣約有102萬戶租屋家庭，實際租屋人數超過300萬人，預估2023年光是台北的租賃戶數就能達 16 萬戶以上，租賃糾紛及房東房客權益保障等衍生問題，成為者日趨重要的居住議題！

永慶房屋租屋代管（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋的專業代管師是屋主與租客之間的溝通橋樑，不只幫屋主管理房屋出租，也提供房客租屋品質保證。

租屋也有履保帳戶 再送特定事故房屋跌價險
永慶房屋擴大租屋服務，提供租屋代管！現在加入永慶的租屋代晚服務，就可以免費在永慶房仲網上刊登租屋資訊，再送房東「特定事故房屋跌價險」！在房屋出租的過程中，若有發生特定事故造成房屋跌價損失，即可享有保險金補償，減少房東出租的隱憂！

此外，近期頻傳的代管業者因履約過程有爭議，導致房客拿不回押金、房東遭欠房租的問題，永慶房屋為了提供租賃雙方更完善的保障，比照購售屋服務，高規格推出全台唯一租賃「價金履約保證帳戶」！

陳賜傑說明：「房屋買賣早有履約保證，但每年影響百萬戶的租賃服務卻沒有履約保證。永慶重視租賃雙方的交易安全，推出租賃履保制度，房客的押金是在存放在銀行履約帳戶中，不會發生房客退租、屋況點交無誤後，房東不肯退押金的情形；而房客的租金也是直接匯入銀行信託專戶，再由信託專戶撥款給房東，避免代管業者私吞租金，保障房東和房客權益。」

永慶房屋租屋代管（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋代租、代管服務採用全台唯一租賃「價金履約保證帳戶」，保障租賃雙方權益。

代房東管理租屋大小事 為屋主與租客打造雙贏局面
永慶房屋代管服務不僅讓屋主輕鬆當房東，更創造房東與租客的雙贏局面。永慶房屋業管部協理陳賜傑表示：「許多屋主因工作在身，或是住在外縣市，常為了屋況問題，而需請假、或是從外縣市趕到台北，不僅勞心勞力，也無法及時處理房屋問題，不小心甚至會引起房客的抱怨。現在有了永慶專業的代管師協助，房屋大小事不用房東親自解決，只要交給永慶代管師，省時又省力。」

屋主委託代管服務後，從租賃期間的房屋管理、收催租，到租約終止與屋況點交，都能交由永慶專業的代管師全面處理。若房屋設備損壞，但非房客的責任時，房客也可以直接連絡永慶代管師在第一時間協助完成修繕，讓房客擁有優良的租屋品質！

永慶代租代管服務免費贈「特定事故房屋跌價險」
永慶代租代管服務於3/1起，大台北地區直營門店全部提供，歡迎有興趣的房東至永慶房屋門市洽詢，或電洽：02-7704-0363永慶房屋代租代管專線。

永慶房屋租屋代管（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋代管服務優勢。

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