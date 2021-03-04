「這裡躺著比站的人還多」　她在殯儀館說錯話！回宜蘭出事了

▲原PO分享二伯火化當天發生的事。（示意圖／CFP）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享在殯儀館說錯話，結果身體馬上出狀況，「真的不要亂講話，真的不要鐵齒。」有人則分享類似經歷，「晚上睡覺整點都自動起來！」

當事人今天（4日）在「靈異公社」臉書社團說，前幾年住中壢的二伯因腦充血猝死，到了要羽化那天，靈堂設在中壢殯葬館，她發現現場場地很小。

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▼原PO在殯儀館說錯話。（示意圖）

「你能想像，當你家人要羽化時，師父要我們跪地跟亡者說：火來了快跑啊！」原PO表示，火化結束後到大廳，整個大廳含她只有三人，「但等這要燒的棺木大約10來個，我無心隨口說，『這裡躺著的人，比站著的人還多耶』。當我一說完，我就知說錯話了…算了，啊都說了，能怎麼辦…」

原PO指出，之後從中壢回到宜蘭就開始血尿，或許在醫療術語叫尿道發炎，「但那時我知這並不是，我知道這是被懲罰了，那晚血尿非常厲害...但我一直在心裡跟祂們說對不起，我是無心的。結果居然在隔天沒看醫生的情況下，完全痊癒。」她語重心長說，真的不要鐵齒亂講話。

一名網友也分享自身經歷，「我是亂看了別人的遺照，然後心裡想說怎麼這麼年輕就走了，就這樣晚上睡覺整點都自動起來」、「我還曾經亂說話說完下秒慘摔……所以要乖一點。」