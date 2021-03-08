無法接受！高雄大樹槍擊案2男枉死　家屬赴殯儀館認屍淚崩

▲吳姓死者兒媳婦到殯儀館情緒崩潰、頻拭淚。（圖／記者黃子倩攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄大樹區7日傍晚5點多驚傳槍擊案，2名男子中彈後經搶救不治，警方在案發15小時後於大寮區台29線與台88線橋下將開槍的方嫌拘提到案。今日上午，不幸中槍死亡的吳男與劉男家屬趕到殯儀館認屍，吳男的胞弟對於事發當下的情形一概不知情，而劉男的家屬則傷心掩面哭泣、場面十分哀戚。

據了解，吳男是大樹在地一家練歌場的負責人，和方嫌的前妻（簡女）兩人交往，而劉男則是練歌場的常客，由於方嫌先前是麵包師傅，和前妻兩人在地方上開了一家麵包店，原本家境不錯，但後來犯下這起槍擊案的方男沈迷於賭博，將家產幾乎輸光，為了脫產和前妻（簡女）假離婚，沒想到弄假成真，前妻竟不願回到他的身邊，加上雙方假離婚後經常為了家產的事情爭吵，因此埋下殺機。

▲吳姓死者兒子趕赴殯儀館。（圖／記者黃子倩攝）

8日上午10點多，劉男的弟弟先趕到高雄殯儀館，面對記者詢問，他都回答：「不清楚事件經過，也不是很了解哥哥的交友圈」；大約11點多左右，吳男的兒子還有媳婦等人也趕到殯儀館，身穿黑色上衣的吳男兒媳婦坐在長椅上掩面拭淚，面對詢問不發一語，明顯對於死者突然中槍身亡仍感到不敢置信，儘管方姓兇嫌在案發15小時後順利落網，但對於被害家屬來說意外來得太過突然，恐怕一時之間心情難以平復。

▲劉姓死者弟弟事發隔天趕到殯儀館。（圖／記者黃子倩攝）

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