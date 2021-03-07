哈利梅根大爆「王室宮鬥秘辛」！　CBS狂砸2.5億搶播專訪

▲哈利、梅根接受歐普拉專訪，爆料英國王室宮鬥秘辛。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

英國哈利、梅根夫婦接受知名脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）專訪，揭露王室宮鬥秘辛，吸引全球高度關注，將於美東時間7日晚間8時首播。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）支付高達900萬美元（大約新台幣2.5億元）的費用，取得節目授權與國際發行權。

《每日郵報》報導，CBS看中這段爆炸性訪談的商機，預計在2小時訪談中穿插30秒廣告，並且開出每檔廣告32.5萬美元（大約新台幣908萬元）的價碼，這是平常周日晚間時段廣告費用的2倍。

▲哈利與梅根淡出王室，遷居美國加州，成立慈善媒體製作公司Archewell。（圖／路透）

哈利夫婦去年創立慈善媒體製作公司Archewell，並與Netflix簽訂5年合約，據悉價值高達1億美元；同年12月又與Spotify達成價值2500萬美元的播客（Podcast）協議。他們也會私下出席各大活動發表演說，去年2月前往邁阿密參加摩根大通（JP Morgan）高峰會，淨賺金額可能高達100萬美元。

雖然哈利夫婦宣稱沒有收取通告費，他們的慈善機構也沒有因此獲得捐款，但專家認為，此檔訪談有助於推動價值10億美元的Archewell。

英國《泰晤士報》踢爆，前王室職員指控梅根透過「情續虐待」的方式霸凌助理，員工們感覺被羞辱，時常害怕地落淚、發抖，甚至罹患焦慮症與創傷後壓力症候群（PTSD），促使白金漢宮發起調查。

▲外界長期謠傳威廉夫婦與哈利夫婦不合。（圖／達志影像／美聯社）

梅根已經透過發言人反駁指控，並在專訪預告中透露，嫁給哈利前夕，被王室職員要求，不得與歐普拉私下聯繫。她也點名大嫂凱特與婆婆卡蜜拉「出賣」自己，指控王室「捏造」關於夫妻倆的謊言，「別期望我保持沉默」。

歐普拉在預告中表示，這段訪談「毫無設限」，梅根也以「公司」（The Firm）指稱王室，但此代稱通常是為了強調王室比較「不高尚」的事件時才會使用。外界指出，哈利夫婦與白金漢宮的緊張關係來到最高點，預估數百萬人將收看此節目，一窺英國王室宮鬥秘辛。

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