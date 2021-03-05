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哥哥「怕寂寞」伴弟屍體生活4個月　鄰居聞惡臭：腐爛到只剩骨頭

記者李振慧／綜合報導

烏克蘭一名男子因為害怕寂寞，竟然捨不得把弟弟的遺體埋葬，而是放在沙發上繼續一起生活4個月，直到鄰居聞到惡臭上門，遺體被發現時已經腐爛到只剩下骸骨。

事件發生在烏克蘭中部的新莫斯科斯克鎮(Novomoskovsk)，52歲男子瓦萊里(Valeriy)與42歲弟弟安德烈(Andrey)一起生活，對方卻在去年秋天突然去世，他就這樣伴屍長達好幾個月，仍然把對方當成活人一般，每天和對方交談一起生活。

住在隔壁的女鄰居阿爾賓娜(Albina)表示，「我們走進屋內聞到一股惡臭，有一個人躺在沙發上，身上還蓋了毯子，我們把毯子掀開看到一個腐爛到只剩骨頭的屍體」。另一名鄰居奧列克西(Oleksiy)則說，「他們家的窗戶整個冬天都開著，我一直在想，難道他們很熱嗎？」

瓦萊里坦承，弟弟死於心臟病發，他害怕寂寞才會伴屍生活，據了解，這對兄弟自從父母死亡後，共同生活長達10年。警方發言人斯塔切夫斯卡(Hanna Starchevska)表示，調查遺體沒有發現受到暴力的跡象，死者應該是自然死亡，但明確死因仍待進一步調查。

▼男子害怕寂寞，竟然和弟弟的屍體一起生活。（圖／示意圖／CPF）

▲▼老人,長者,獨居,寂寞,示意圖。（圖／視覺中國）

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