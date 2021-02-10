　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

已婚主管「醫用麻醉藥」迷姦！女員工2hrs後中毒亡　作案手法罕見

▲▼23歲OL遭主管性侵慘死。（圖／翻攝自華商報）

▲23歲OL遭主管性侵慘死。（圖／翻攝自華商報）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東一房產公司23歲新入職女員工被已婚主管叫去吃宵夜、KTV唱歌，次日凌晨意外殞命飯店客房內。家屬透露，警方告訴他們，「女孩是被下了藥遭迷姦的，這種手法的國內都很少見，簡單的檢測根本鑑定不出來。」據悉，死者的聾啞母親接到愛女的死訊後，悲到深處，哭都哭不出聲的情狀讓所有人憤由心生。

據《華商報》報導，陳姓女死者23歲，大學畢業後2020年底入職一家房產公司。舅舅表示，「公司總部在廣州，她在佛山高明這邊公司上班，公司在高明有一個房地產項目，她平時在高明上班，一個月工資4400元（人民幣，下同）。」

1月23日晚上，部門舉行聚餐。晚餐結束後，陳女被男主管單獨叫走，一起吃宵夜、喝酒唱歌。約凌晨3點，彭姓男主管先在飯店開了房，10分鐘後帶著女孩進了房間。舅舅解釋，姪女是自己看著長大的，根本滴酒不沾。

「飯店有攝影機，他是攙扶著她進的房間，可以看出姪女已經醉酒，表面上看還能走路，但神志清不清醒就不太好說，」舅舅透露，「24日凌晨5點半，主管自稱外出去買早餐，回房間後過了七八分鐘，發現情況不對勁。」

最終，陳女於24日不幸去世。不過，舅舅認為案發蹊蹺，「凌晨3點到5點半，他打了很多電話，發了很多微信，說明這個過程中孩子已經出現問題，他是在找人商量對策，2月8日，警方給我們家屬說，他用了一種叫七氟烷的麻醉類藥物，引起她呼吸系統障礙，就是這種藥物導致的死亡。」

▲▼23歲OL遭主管性侵慘死。（圖／翻攝自華商報）

▲警方通報。（圖／翻攝自華商報）

舅舅進一步表示，「公安局告訴我，七氟烷屬於一種麻醉類藥物，警方說像他這種手法的國內都很少見，警方說這種藥物非常難查，除了法醫鑑定之外，警方做了很多工作，因為簡單的檢測根本鑑定不出來，針對某個單獨的藥物重複進行了檢測才做出來的。」但他也不清楚彭男是如何搞到這種麻醉藥，「警方說我才知道，這種藥是非常專業的人士才能使用的東西，普通人很難拿到，它可以是氣體，也可以是液體。」

舅舅認為事發時疑點重重，「他是用這種藥物給她聞了，還是液體下到酒水里，只能等公安偵破了。但從凌晨3點到5點多，這中間有2個多小時，他有時間清理現場，現在疑點很多，法醫初步鑑定說，她死亡時間有2個小時，我在殯儀館看了她最後一面，她沒有明顯的外傷，只是手指頭有點發青發黑，也沒有捆綁勒痕。」

舅舅悲痛表示，「她父母都是殘疾人士，我姊姊是天生的聾啞，我姊夫是盲人，外甥女一直是在我家生活，我是看著她長大的，因為家庭原因，她知道不能依靠父母，家庭是沒得依靠的了，父母有殘疾，她原本想著等發了工資帶媽媽去看病。」

佛山市公安局高明分局立案告知書顯示，警方認為彭男過失致人死亡一案符合立案條件，決定對該案立案進行偵查。9日下午，佛山市公安局高明分局通報稱，1月24日6時許，接報警稱：高明區某飯店公寓房間內，一名女子酒後昏迷不醒，需要救護車救助。轄區派出所民警和醫護人員迅速到場處置。經醫生確認，該女子已死亡。

經查，該女子陳女（23歲）與報警男子彭男（39歲），同為某建築工程公司資料室員工，死者於2020年底入職。1月23日22時許，彭男與陳女一起宵夜，隨後兩人前往卡拉OK唱歌喝酒，次日凌晨2時許入住某公寓同一房間；6時許，彭男電話報警。警方通過現場勘查、走訪調查，結合第三方機構法醫鑑定意見，發現男方有重大作案嫌疑，已將其逮捕。

►戴口罩也要記得保養

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
20多歲妹深夜牽車被咆哮　叔叔救援遭隨機猛刺
她在台積電年終沒9萬　10年來被虧爆：不敢說
刮刮樂秘笈大公開！神人曝中獎率最高是它
遭2男星「輪淫」抓胸強吻！19歲嫩模求救無援　他攜孕妻痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

已婚主管「醫用麻醉藥」迷姦！女員工2hrs後中毒亡　作案手法罕見

陸菜市場好文藝！　「建國」退流行、最愛「浩宇」　

蔡英文春節兩岸談話　廈大唐永紅：反映台灣安全焦慮

香港將成立「公務員學院」　安排「港版國安法」培訓課程

任正非首度回應小女兒出道：才知道「當藝人真苦」　網友罵翻

寧德時代擬投資1700億元　增建3座鋰離子電池生產基地

反擊「沈默的西方媒體」　陸外交部：有些國家簡直惡狼

黎智英獄中過年　央視：香港法治的勝利！

老公只撐2分鐘「脫褲就結束」 嫩妻逃家痛哭：寧願單身一輩子

別人的姊姊！大眼正妹造動漫「重力盔甲」送親弟　網一看成果驚呆

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

女三寶硬擠停車格「擅移重機」！　下一秒重砸地板...兩人淡定扶正

張柏芝《浪姐2》勤練RAP挑戰最強組　那英台上拒絕和她擁抱...一臉尬

黃寅燁偷偷指車銀優：他是我的　他揹他跑完超喘..急解釋「不是太重啦」

衛生紙包30萬婚戒...老公當垃圾丟 佛心清潔隊員忍嘔2小時奇蹟找回

走錯班啦！美洲獅學「社交禮儀」　同學都是狗...下課不忘跟爸塞乃

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

Amber導師首秀全開麥唱跳中文歌　《創造營》三屆再唱主題曲惹回憶殺

疑「不想等太久」加速衝出巷口　高雄73歲嬤慘遭聯結車輾斃

告別單身？DIY女神接吻練習器　克隆粉倒石膏壓出完整人臉模型

已婚主管「醫用麻醉藥」迷姦！女員工2hrs後中毒亡　作案手法罕見

陸菜市場好文藝！　「建國」退流行、最愛「浩宇」　

蔡英文春節兩岸談話　廈大唐永紅：反映台灣安全焦慮

香港將成立「公務員學院」　安排「港版國安法」培訓課程

任正非首度回應小女兒出道：才知道「當藝人真苦」　網友罵翻

寧德時代擬投資1700億元　增建3座鋰離子電池生產基地

反擊「沈默的西方媒體」　陸外交部：有些國家簡直惡狼

黎智英獄中過年　央視：香港法治的勝利！

老公只撐2分鐘「脫褲就結束」 嫩妻逃家痛哭：寧願單身一輩子

別人的姊姊！大眼正妹造動漫「重力盔甲」送親弟　網一看成果驚呆

《冰原歷險記》藍天工作室宣布倒閉！　《變身特務》成最後告別作

Kobe墜機驟逝滿1年　歐尼爾憶「勸老大傳球」笑中帶淚

我在故我破壞！　《湯姆貓與傑利鼠》真人版開心有喜感

幫你賣靈骨塔！10多人買殯葬產品「慘被榨乾」…集團海撈3千萬GG了

鴻海投資英商GyroGear近4千萬元　協助優化「可穿戴式醫療設備」！

大都會換老闆重整高層　「美國隊長」萊特也離職

過年買個痛快！　銀行「神卡」回饋總整理

松坂大輔左右開弓打T　強化下半身

注意！北市12日至14日「停收垃圾」　春節垃圾收運時間一次看

千萬超跑R8車主找「不想努力」單身小姐姐　IG破萬粉絲追蹤求兜風

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

大陸熱門新聞

23歲OL遭主管性侵慘死！入職新公司才1個月

甜美教師成殺人女魔！殘虐7條人命

慈禧拉粑粑　宮女「口技」擦屁股

老公只硬2分鐘　嫩妻淚：寧願一輩子單身

回老家奔喪　公司以曠工超過3日開除

25歲正妹學霸肺癌亡！死後仍被網路霸凌

她造動漫重力盔甲送親弟　網一看成果驚呆

23歲女被男友榨乾跳樓慘死！遺書痛訴他真面目

殺害精障少女判死 「鬼新娘」產業鏈：60萬以下骨頭都買不到

侍衛下棋贏康熙　10天後餓死了

蔡英文「期待兩岸恢復交流」 國台辦：立刻放棄台獨

尾牙神手贏172萬年終不算數！老闆：只是遊戲啦

23歲妻服毒自殺　夫翻手機驚見：看看胸胸

Clubhouse遭封　汪文斌：我不了解情況

更多熱門

相關新聞

23歲OL遭主管性侵慘死！入職新公司才1個月

23歲OL遭主管性侵慘死！入職新公司才1個月

廣東佛山一名入職不到1個月的正妹新員工1月23日，隨男性主管吃宵夜、唱歌後到酒店同住一間房，第二天離奇死亡。8日，舅舅透露，他當天從辦案警員處獲悉，「姪女是被下了藥」遭迷姦的，犯罪嫌疑人除犯「過失致人死亡罪」外，還新增加了其他罪名。

爺爺過世請不了喪假！主管要求「給我正當理由」

爺爺過世請不了喪假！主管要求「給我正當理由」

即／國一251.5K小客車翻覆1死3傷

即／國一251.5K小客車翻覆1死3傷

手扶梯吃人！7歲男童遭「活絞」變形慘死

手扶梯吃人！7歲男童遭「活絞」變形慘死

在碣石撿1顆螺絲都能變一輛新車？

在碣石撿1顆螺絲都能變一輛新車？

關鍵字：

迷姦強姦主管身亡新員工廣東佛山七氟烷

讀者迴響

熱門新聞

喬丹妹撿到皮夾　送警所驚見自己手機

口交、吞精會罹癌？性事專家：1情況會感染

路人：這是樹懶嗎？他抱狗超問號

八卦版PO文吸妹妹尿尿處　他反告鄉民

快訊／頑GAME突宣告解散！

希澈重大車禍　始源每天來為他祈禱

口袋「小藍包」噴到爸爸腳下　單純妹傻了

55歲藍心湄家中浴室「倒頭栽」住院　網友祈福：早日康復

獨／5富少性侵女神驚人背景曝　出身貴族學校

23歲OL遭主管性侵慘死！入職新公司才1個月

快刪！Play商店下載破千萬「超夯App」　更新後變惡意軟體

快訊／1年前才辦婚禮！柴智屏女兒離婚：我們都盡力了

30公斤「極巨化」龍王鯛被獵殺　蘭嶼鄉民炸鍋

天母5富少集體性侵女神　賠80萬免關

148cm正妹自爆「曾10劈」！

更多

最夯影音

更多
騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安
女三寶硬擠停車格「擅移重機」！　下一秒重砸地板...兩人淡定扶正

女三寶硬擠停車格「擅移重機」！　下一秒重砸地板...兩人淡定扶正

張柏芝《浪姐2》勤練RAP挑戰最強組　那英台上拒絕和她擁抱...一臉尬

張柏芝《浪姐2》勤練RAP挑戰最強組　那英台上拒絕和她擁抱...一臉尬

黃寅燁偷偷指車銀優：他是我的　他揹他跑完超喘..急解釋「不是太重啦」

黃寅燁偷偷指車銀優：他是我的　他揹他跑完超喘..急解釋「不是太重啦」

衛生紙包30萬婚戒...老公當垃圾丟 佛心清潔隊員忍嘔2小時奇蹟找回

衛生紙包30萬婚戒...老公當垃圾丟 佛心清潔隊員忍嘔2小時奇蹟找回

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面