已婚主管「醫用麻醉藥」迷姦！女員工2hrs後中毒亡　作案手法罕見

▲23歲OL遭主管性侵慘死。（圖／翻攝自華商報）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東一房產公司23歲新入職女員工被已婚主管叫去吃宵夜、KTV唱歌，次日凌晨意外殞命飯店客房內。家屬透露，警方告訴他們，「女孩是被下了藥遭迷姦的，這種手法的國內都很少見，簡單的檢測根本鑑定不出來。」據悉，死者的聾啞母親接到愛女的死訊後，悲到深處，哭都哭不出聲的情狀讓所有人憤由心生。

據《華商報》報導，陳姓女死者23歲，大學畢業後2020年底入職一家房產公司。舅舅表示，「公司總部在廣州，她在佛山高明這邊公司上班，公司在高明有一個房地產項目，她平時在高明上班，一個月工資4400元（人民幣，下同）。」

1月23日晚上，部門舉行聚餐。晚餐結束後，陳女被男主管單獨叫走，一起吃宵夜、喝酒唱歌。約凌晨3點，彭姓男主管先在飯店開了房，10分鐘後帶著女孩進了房間。舅舅解釋，姪女是自己看著長大的，根本滴酒不沾。

「飯店有攝影機，他是攙扶著她進的房間，可以看出姪女已經醉酒，表面上看還能走路，但神志清不清醒就不太好說，」舅舅透露，「24日凌晨5點半，主管自稱外出去買早餐，回房間後過了七八分鐘，發現情況不對勁。」

最終，陳女於24日不幸去世。不過，舅舅認為案發蹊蹺，「凌晨3點到5點半，他打了很多電話，發了很多微信，說明這個過程中孩子已經出現問題，他是在找人商量對策，2月8日，警方給我們家屬說，他用了一種叫七氟烷的麻醉類藥物，引起她呼吸系統障礙，就是這種藥物導致的死亡。」

▲警方通報。（圖／翻攝自華商報）

舅舅進一步表示，「公安局告訴我，七氟烷屬於一種麻醉類藥物，警方說像他這種手法的國內都很少見，警方說這種藥物非常難查，除了法醫鑑定之外，警方做了很多工作，因為簡單的檢測根本鑑定不出來，針對某個單獨的藥物重複進行了檢測才做出來的。」但他也不清楚彭男是如何搞到這種麻醉藥，「警方說我才知道，這種藥是非常專業的人士才能使用的東西，普通人很難拿到，它可以是氣體，也可以是液體。」

舅舅認為事發時疑點重重，「他是用這種藥物給她聞了，還是液體下到酒水里，只能等公安偵破了。但從凌晨3點到5點多，這中間有2個多小時，他有時間清理現場，現在疑點很多，法醫初步鑑定說，她死亡時間有2個小時，我在殯儀館看了她最後一面，她沒有明顯的外傷，只是手指頭有點發青發黑，也沒有捆綁勒痕。」

舅舅悲痛表示，「她父母都是殘疾人士，我姊姊是天生的聾啞，我姊夫是盲人，外甥女一直是在我家生活，我是看著她長大的，因為家庭原因，她知道不能依靠父母，家庭是沒得依靠的了，父母有殘疾，她原本想著等發了工資帶媽媽去看病。」

佛山市公安局高明分局立案告知書顯示，警方認為彭男過失致人死亡一案符合立案條件，決定對該案立案進行偵查。9日下午，佛山市公安局高明分局通報稱，1月24日6時許，接報警稱：高明區某飯店公寓房間內，一名女子酒後昏迷不醒，需要救護車救助。轄區派出所民警和醫護人員迅速到場處置。經醫生確認，該女子已死亡。

經查，該女子陳女（23歲）與報警男子彭男（39歲），同為某建築工程公司資料室員工，死者於2020年底入職。1月23日22時許，彭男與陳女一起宵夜，隨後兩人前往卡拉OK唱歌喝酒，次日凌晨2時許入住某公寓同一房間；6時許，彭男電話報警。警方通過現場勘查、走訪調查，結合第三方機構法醫鑑定意見，發現男方有重大作案嫌疑，已將其逮捕。

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