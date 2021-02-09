23歲OL遭主管「性侵慘死」！警方證實被下藥　入職新公司才1個月

▲23歲地產公司新員工酒店身亡。（圖／翻攝自開屏新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東佛山一名入職不到1個月的正妹新員工1月23日，隨男性主管吃宵夜、唱歌後到酒店同住一間房，第二天離奇死亡。8日，舅舅透露，他當天從辦案警員處獲悉，「姪女是被下了藥」遭迷姦的，犯罪嫌疑人除犯「過失致人死亡罪」外，還新增加了其他罪名。

據《開屏新聞》報導，舅舅表示，陳姓姪女今年23歲，大學專業為環境資源管理，於2020年6月畢業，因為上學、實習都在佛山，所以她在佛山找了一個與專業相關的工作，於去年12月27日入職一家建築工程有限公司。

但讓所有人想不到的是，1月23日晚上，陳女下班後和男主管一起吃宵夜、喝酒唱歌。約凌晨3點，男主管先在飯店開了房，10分鐘後帶著女孩進了房間。

舅舅說，「1月24日凌晨5點半，主管自稱外出去買早餐，回房間後過了七八分鐘，發現情況不對勁。」最終，陳女於24日不幸去世。

▲發生命案的飯店。（圖／翻攝自開屏新聞）

2月8日，舅舅表示，姪女家庭困難，母親是聾啞人，父親已經有十多年沒回家了，她和哥哥從小就在外婆家、舅舅家長大，苦難的身世也讓孩子比較獨立，性格堅強，她曾在家裡的牆上寫下了「一定要考上大學」幾個字。

陳女工作後，舅舅認為，感覺工作地點比較偏僻，曾勸過姪女回老家茂名市工作，但侄女說想在這個工作歷練，並表示等攢了錢要帶母親去看病，沒想到最終和家人陰陽相隔。

「這是很悲慘的，父母都有殘疾，好不容易大學畢業了，現在卻這麼不明不白地走了，」舅舅悲傷表示，這個主管已婚有家庭，他想不通為什麼會這樣。

▲死亡女孩在讀書時拿到了很多獎狀。（圖／翻攝自開屏新聞）

據家屬提供的錄音顯示，派出所警員稱對男子進行詢問時，主管稱其已婚，和死亡的女員工是上下級關係，當晚雙方在酒店發生了性關係。2月3日，佛山市高明區西江新城派出所工作人員稱，已立案偵查，對嫌疑人已經採取強制措施。

2月8日，舅舅再次向辦案警員了解案情，他稱從警員口中得知，「姪女是被下了藥的」，犯罪嫌疑人除犯有「過失致人死亡罪」外，還新增加了其他罪名，但新增的罪名是什麼，警員並未告知。

據死者親屬拿到的屍檢鑑定書顯示，陳女符合因七氟醚中毒致急性呼吸、循環功能障礙而死亡。據悉，七氟醚是一種常見的麻醉藥，可以誘導和維持全身麻醉。

目前，女孩父親得知女兒去世的死訊後，正從外地趕回家。

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