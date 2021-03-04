湖乾到見底！神秘「千年陶罐」重現天日...專家一看大驚

▲廣東萬綠湖因缺水幾乎乾枯，竟意外讓沉睡湖底千年的古文物再度現世。（圖／取自河原日報，下同）



實習記者陳妙津／綜合報導

廣東河源的萬綠湖因為近日乾旱少雨，導致水位下降幾近乾涸，露出湖畔的大片黃土和淺灘，沒想到竟有人在湖畔發現大量新石器時代的陶片、碎瓷片，以及石箭鏃、石錛等，證明瞭從新石器時代晚期開始，河源就已經有人類群居、生產、活動的蹤跡，出土文物目前已被存放至市博物館保護，留待後續研究。

►►►影片請點此

綜合陸媒報導，晚綠湖因連日乾旱少雨，水位下降至97.37公尺，達到近22年來的最低水位線，長年被淹沒湖水中的文物及古蹟紛紛重現天日，包括明清時代的客家古建築及古窯遺址等。更讓文史專家驚訝的是，湖底竟還有來自新石器時代晚期的石箭鏃、石錛、陶罐和陶片等。考古工作站隊員黃志青表示，顯見湖畔沿岸很可能是個石器加工廠及古人類活動遺址。

目前出土文物都已被送至市博物館保存，等待進一步鑑定分析。河源市博物館原館長杜衍禮表示，這些古建築遺址、古窯遺址、古人類活動遺址以及出土的大批古文物，對於今後研究當地的風土民情、古人類生活習俗、古代陶瓷業的發展、河源新豐江移民史等領域，均有重要的科研考古價值。

據悉，石錛是磨製石器的一種，長方形，單面刃，可用來切割獵物，有些石錛上方還會有「段（磨去一塊之意）」，裝上木柄後可用來砍伐、刨土，是新石器時代主要的生產工具。石箭鏃則是石箭頭，是在石器時代使用最廣泛、數量最多的遠程武器，主要被用於捕獵。