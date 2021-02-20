　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台師大調查：我小一生每天盯螢幕1小時25分、每周運動低於5小時

▲▼ 台師大調查：我小一生每天盯螢幕1小時25分、每周運動低於5小時 。（圖／台灣師範大學提供）

▲家長對孩子在電子產品的使用上應有所管控及規範，找出使用電子產品的替代方案，如進行體能活動、陪孩子共讀、玩其他遊戲等。（圖／台灣師範大學提供）

記者崔至雲／台北報導

下週一就要開學了，台灣師範大學今（20日）公布「台灣幼兒發展調查資料庫建置計畫」，小一學童平均每天花1小時25分鐘盯著螢幕，假日每天則達3小時6分鐘；調查也指出，孩子每週只花4小時又50分鐘運動，遠低於美國小兒科醫學會建議的每週至少7小時，因此孩子課後若盯著電視或電子產品太久，勢必會壓縮體能活動時間。

根據調查顯示，台灣國小一年級學童平均每天使用螢幕的時間為1小時又25分鐘，假日每天則達3小時又6分鐘。調查結果也顯示，台灣國小一年級學童中，絕大多數回家時間都很晚。平日放學後，即使到下午五點過後，有接近一半的小一孩子還沒回到家；若要超過九成的小一孩子都回到家，要等到晚上六、七點。在回家後至睡覺前短短幾小時內，小一學童就花了近1個半小時在使用螢幕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

調查也發現，約有15%的的小一學童在家中是不得看電視、不得使用任何電子產品。而小一學童所看的電視節目多為卡通或兒童類節目；在電子產品的用途上，則主要用來觀看影片，玩遊戲次之。在得以使用電子產品的學童家庭中，絕大多數家長（97%）都訂了電子產品的使用規範，包括限制使用的時間長短、達到特定條件後才能使用（例如寫完功課）、限制使用的時段（例如週末）等。

▲▼ 台師大調查：我小一生每天盯螢幕1小時25分、每周運動低於5小時 。（圖／台灣師範大學提供）

▲家長對孩子在電子產品的使用上應有所管控及規範，找出使用電子產品的替代方案，如進行體能活動、陪孩子共讀、玩其他遊戲等。（圖／台灣師範大學提供）

計畫也發現，家中訂有使用電子產品規範的學童，他們使用電子產品的時間在平日平均為1小時又24分鐘、假日平均為3小時又3分鐘；而家中沒有電子產品使用規範的學童，他們使用螢幕的時間在平日平均2小時又2分鐘、假日平均3小時又53分鐘，高於家中訂有電子產品使用規範的學童。

美國小兒科醫學會建議，家長應針對孩子電子產品的使用訂出使用規範，或者找出使用電子產品的替代方案，如體能活動或陪孩子玩其他遊戲等；在家中孩子使用電子產品時，需選擇高品質節目，並陪同觀賞、解說和應用於日常生活；在孩子就寢前的一小時，也應規定不得使用任何電子產品。這些建議都顯示了家長對孩子在電子產品的使用上應有所管控及規範。

另外，調查顯示，約有五分之一的小一學童除了平常在校的一週兩堂體育課外，並沒有規律運動的習慣。孩子課後最常進行的規律運動有騎腳踏車、跳繩、跑步，而溜直排輪、打籃球、游泳、爬山次之，此外也有少部分的孩子打棒球、羽毛球、或跳舞。

▲▼ 台師大調查：我小一生每天盯螢幕1小時25分、每周運動低於5小時 。（圖／台灣師範大學提供）

▲家長對孩子在電子產品的使用上應有所管控及規範，找出使用電子產品的替代方案，如進行體能活動、陪孩子共讀、玩其他遊戲等。（圖／台灣師範大學提供）

調查指出孩子每週規律運動的時間，共約3個半小時。若加上每週在校的兩堂體育課，大約一週運動時間只有4小時又50分鐘，遠低於美國小兒科醫學會建議的國小規律運動應有的每週至少7小時，其中至少要有三天能從事增強肌肉與骨骼的負重型運動。

本計畫還發現，寒暑假期間，台灣小一學童有三分之二會在家、有大人照顧，但這些待在家的孩子中，超過一半還是會參加安排的活動，包括校外課後照顧服務中心、補習班、才藝班或安親班，少數則參加校內課後照顧服務班或社團、或校外營隊。

台灣幼兒發展調查資料庫針對兩組樣本進行長期追蹤，包括民國105年4月至民國106年6月出生之幼兒（3月齡組）及民國102年4月至民國103年3月出生之幼兒 （36月齡組），為來自全國各縣市的代表性樣本。採分層兩階段PPS抽樣法，第一波完成家長問卷訪問人數，3月齡組共6,590人，36月齡組共2,164人。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
獨／罔腰懷孕惹火衛福部　恐「無法可罰」關鍵曝
台南男遭追殺亡　妻悲痛發訃文：我的胖胖怎麼捨得留我一個人
DC首位「黑髮」女超人曝光！　脫掉上衣「兩座大巨蛋」
台灣第一女YouTuber！訂閱快超車Joeman　網認：懂
虎爺顯靈？神桌多一尊「嚴肅神像」　媽抖：阿婆轉頭你就完了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／罔腰「狂po懷孕」惹火衛福部高層追查　恐「無法可罰」關鍵曝

「小蔡依林」呂妍芯闖鐵軌！長靴配熱褲拍美照　台鐵司機轟：亡美

罔腰宣布懷孕...陳其邁批「太扯」！高雄衛生局派員進高醫調查　

「小蔡依林」闖鐵軌拍美照！台鐵報警法辦　最重處5萬罰鍰

「垃圾心理學家」神解析人性！清潔員第一線書寫出版轟動日本

台師大調查：我小一生每天盯螢幕1小時25分、每周運動低於5小時

食藥署證實「AZ疫苗通過緊急使用授權」　抵台最快1週可以施打

台積電爸給紅包！8歲兒數鈔甩地上「嗆太寒酸」　她傻：連狗都不如

刮刮樂正妹回應了！大片白皙露到腰　限動10字自曝：今年很客氣

快訊／9縣市低溫特報！氣象局示警：氣溫恐探「10度以下」

趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...

LISA《青你3》辣跳「情人＋Intentions」　中泰文甜喊「加油」…男學員爆哭

罔腰疑腹腔懷孕挨批電影情節　她淡回：來高醫只是肝功能回診

李榮浩甜助功楊丞琳：我老婆是妳粉絲　 Lisa主動要虞書欣電話...她開心到翻！！

恭喜！41歲趙小僑宣布：我懷孕了　2次試管失敗終成功

罔腰變性3年懷孕了！　公開寶寶超音波照...男友認：做人體試驗

Amber《Shake that brass》飆太妍高音　周深美聲被拱再一首…秒回：你來ＸＤ

侯佩岑當媽媽面「被老公壁咚」超害羞　產後無法自己上廁所…曝他貼心舉動

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

紅燒魚像糖醋？遊客不滿狂逼問　東港民眾：當地作法就是加糖醋醬

獨／罔腰「狂po懷孕」惹火衛福部高層追查　恐「無法可罰」關鍵曝

「小蔡依林」呂妍芯闖鐵軌！長靴配熱褲拍美照　台鐵司機轟：亡美

罔腰宣布懷孕...陳其邁批「太扯」！高雄衛生局派員進高醫調查　

「小蔡依林」闖鐵軌拍美照！台鐵報警法辦　最重處5萬罰鍰

「垃圾心理學家」神解析人性！清潔員第一線書寫出版轟動日本

台師大調查：我小一生每天盯螢幕1小時25分、每周運動低於5小時

食藥署證實「AZ疫苗通過緊急使用授權」　抵台最快1週可以施打

台積電爸給紅包！8歲兒數鈔甩地上「嗆太寒酸」　她傻：連狗都不如

刮刮樂正妹回應了！大片白皙露到腰　限動10字自曝：今年很客氣

快訊／9縣市低溫特報！氣象局示警：氣溫恐探「10度以下」

癌症治療新利器！郭台銘捐質子治療系統　盼成世界華人首選

補班日彰化車禍頻傳！國3北上、台61南下兩起連環撞　7大小車遭殃

高雄約會聖地！50年私藏老宅咖啡廳　饕客必嚐炙燒香蕉泰奶蛋糕

民進黨抓包國民黨、韓國瑜瞎扯：馬英九涉300司法案件在哪？

《無間道》隔18年！劉德華、梁朝偉《金手指》再度合作

桃園男騎車載女友突「想要」　加油站廁所指侵強逼手淫下場曝

美軍T-38教練機墜毀2死　險撞進住宅區！失事原因調查中

罔腰稱「人體試驗懷孕」　柯文哲：他吃太飽啦

玄彬、孫藝珍春節打高爾夫約會　「甜蜜守身旁」路人直擊：很熱鬧

獨／罔腰「狂po懷孕」惹火衛福部高層追查　恐「無法可罰」關鍵曝

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

生活熱門新聞

煞到長髮超商店員求搭訕大法　6小時後別人行動了

年後離職潮來了　他崩：1天就3人

健身房員工婚外情！館長大過年開除人：管好老二很難？

大露背正妹刮刮樂！　眼尖網友發現是她

好市多驚見蒂芬妮綠骨灰罈　婆媽瘋搶

綠鬣蜥嘴塞鞭炮炸裂　屍體照曝光

台積電爸給紅包！8歲兒「秒甩地上」：太寒酸

童跳溜滑梯壓3歲娃　媽反應氣炸網友

送餐遇詭異雙胞胎！外送員嚇壞逃離

快訊／全台20縣市急凍！今晨最低6.3℃　日夜溫差15度

初九拜天公8大地雷　犯了衰整年

幼兒園月繳3500！大姑嫌貴被戰爆

認識6天閃嫁丹麥男被酸！台灣太太曝奮鬥史

台南老店「廚餘上桌」！正妹一看噁吐

更多熱門

相關新聞

能健身且讓心情更好的5種運動

能健身且讓心情更好的5種運動

運動是從辛苦中獲得開心的事，不僅幫助調整體態，也能減少心血管疾病與其他病症的發生，此外還能延緩老化，雖然過程可以很辛苦，不太容易持之以恆，但研究顯示如果從中獲得心情快樂，就會產生正向循環，這5種運動除了讓你更健康，還能幫助讓心情好，既然都要流汗當然選CP值最高的啊！

518人力銀行改名「518熊班」　主打註冊到應徵只需30秒

518人力銀行改名「518熊班」　主打註冊到應徵只需30秒

雙網紅挑戰！桂格30天健康動吃

雙網紅挑戰！桂格30天健康動吃

過年太廢？年後收心操做起來！

過年太廢？年後收心操做起來！

過年怕吃成「阿嬤養的」？

過年怕吃成「阿嬤養的」？

關鍵字：

台師大調查小一螢幕運動

讀者迴響

熱門新聞

地表最衰前男友！鳳梨直播開罵

激戰太嗨…22歲女突中風！「兩腳發黑不動」嚇壞醫

罔腰到底是誰？原始臉蛋帥氣男孩

罔腰再曬新超音波照　男友澄清寶寶非天價

趙駿亞遭爆虐打前女友6hrs　母子聯手騙警察

李靖遭性騷退演藝圈　改行賣水果

她獻初夜綁多金小開！裂開噴血…醫幫掩真相

快訊／高雄女當街遭砍殺4刀　忍痛指兇嫌是他

煞到長髮超商店員求搭訕大法　6小時後別人行動了

王嘉爾不能在韓solo因為JYP！

年後離職潮來了　他崩：1天就3人

快訊／罔腰麻煩大了！惹怒高市衛生局約談　

台南兇殺「蔡姓角頭」遭爆恩將仇報　吞公款處理兄弟

健身房員工婚外情！館長大過年開除人：管好老二很難？

旗袍妹一脫黑絲襪「連續走光2次」

更多

最夯影音

更多
趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...

趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...
LISA《青你3》辣跳「情人＋Intentions」　中泰文甜喊「加油」…男學員爆哭

LISA《青你3》辣跳「情人＋Intentions」　中泰文甜喊「加油」…男學員爆哭

罔腰疑腹腔懷孕挨批電影情節　她淡回：來高醫只是肝功能回診

罔腰疑腹腔懷孕挨批電影情節　她淡回：來高醫只是肝功能回診

李榮浩甜助功楊丞琳：我老婆是妳粉絲　 Lisa主動要虞書欣電話...她開心到翻！！

李榮浩甜助功楊丞琳：我老婆是妳粉絲　 Lisa主動要虞書欣電話...她開心到翻！！

恭喜！41歲趙小僑宣布：我懷孕了　2次試管失敗終成功

恭喜！41歲趙小僑宣布：我懷孕了　2次試管失敗終成功

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面