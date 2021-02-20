台師大調查：我小一生每天盯螢幕1小時25分、每周運動低於5小時

▲家長對孩子在電子產品的使用上應有所管控及規範，找出使用電子產品的替代方案，如進行體能活動、陪孩子共讀、玩其他遊戲等。（圖／台灣師範大學提供）

記者崔至雲／台北報導

下週一就要開學了，台灣師範大學今（20日）公布「台灣幼兒發展調查資料庫建置計畫」，小一學童平均每天花1小時25分鐘盯著螢幕，假日每天則達3小時6分鐘；調查也指出，孩子每週只花4小時又50分鐘運動，遠低於美國小兒科醫學會建議的每週至少7小時，因此孩子課後若盯著電視或電子產品太久，勢必會壓縮體能活動時間。

根據調查顯示，台灣國小一年級學童平均每天使用螢幕的時間為1小時又25分鐘，假日每天則達3小時又6分鐘。調查結果也顯示，台灣國小一年級學童中，絕大多數回家時間都很晚。平日放學後，即使到下午五點過後，有接近一半的小一孩子還沒回到家；若要超過九成的小一孩子都回到家，要等到晚上六、七點。在回家後至睡覺前短短幾小時內，小一學童就花了近1個半小時在使用螢幕。

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調查也發現，約有15%的的小一學童在家中是不得看電視、不得使用任何電子產品。而小一學童所看的電視節目多為卡通或兒童類節目；在電子產品的用途上，則主要用來觀看影片，玩遊戲次之。在得以使用電子產品的學童家庭中，絕大多數家長（97%）都訂了電子產品的使用規範，包括限制使用的時間長短、達到特定條件後才能使用（例如寫完功課）、限制使用的時段（例如週末）等。

▲家長對孩子在電子產品的使用上應有所管控及規範，找出使用電子產品的替代方案，如進行體能活動、陪孩子共讀、玩其他遊戲等。（圖／台灣師範大學提供）

計畫也發現，家中訂有使用電子產品規範的學童，他們使用電子產品的時間在平日平均為1小時又24分鐘、假日平均為3小時又3分鐘；而家中沒有電子產品使用規範的學童，他們使用螢幕的時間在平日平均2小時又2分鐘、假日平均3小時又53分鐘，高於家中訂有電子產品使用規範的學童。

美國小兒科醫學會建議，家長應針對孩子電子產品的使用訂出使用規範，或者找出使用電子產品的替代方案，如體能活動或陪孩子玩其他遊戲等；在家中孩子使用電子產品時，需選擇高品質節目，並陪同觀賞、解說和應用於日常生活；在孩子就寢前的一小時，也應規定不得使用任何電子產品。這些建議都顯示了家長對孩子在電子產品的使用上應有所管控及規範。

另外，調查顯示，約有五分之一的小一學童除了平常在校的一週兩堂體育課外，並沒有規律運動的習慣。孩子課後最常進行的規律運動有騎腳踏車、跳繩、跑步，而溜直排輪、打籃球、游泳、爬山次之，此外也有少部分的孩子打棒球、羽毛球、或跳舞。

▲家長對孩子在電子產品的使用上應有所管控及規範，找出使用電子產品的替代方案，如進行體能活動、陪孩子共讀、玩其他遊戲等。（圖／台灣師範大學提供）

調查指出孩子每週規律運動的時間，共約3個半小時。若加上每週在校的兩堂體育課，大約一週運動時間只有4小時又50分鐘，遠低於美國小兒科醫學會建議的國小規律運動應有的每週至少7小時，其中至少要有三天能從事增強肌肉與骨骼的負重型運動。

本計畫還發現，寒暑假期間，台灣小一學童有三分之二會在家、有大人照顧，但這些待在家的孩子中，超過一半還是會參加安排的活動，包括校外課後照顧服務中心、補習班、才藝班或安親班，少數則參加校內課後照顧服務班或社團、或校外營隊。

台灣幼兒發展調查資料庫針對兩組樣本進行長期追蹤，包括民國105年4月至民國106年6月出生之幼兒（3月齡組）及民國102年4月至民國103年3月出生之幼兒 （36月齡組），為來自全國各縣市的代表性樣本。採分層兩階段PPS抽樣法，第一波完成家長問卷訪問人數，3月齡組共6,590人，36月齡組共2,164人。