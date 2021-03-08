「心真的好痛！」莊凌芸男友現身　IG求宥嘉老師一件事

▲莊凌芸。（圖／記者張一中攝）

記者曾筠淇／綜合報導

22歲的女歌手莊凌芸發跡於《聲林之王》，5日下午3時許跑回母校與前班導聊天，怎料沒多久後就從10樓圖書館走廊墜樓身亡。男友得知消息後，一直很希望能夠實現彼此說好的約定，因此便在IG限時動態標記林宥嘉，希望「宥嘉老師可以去看看她」。然而，該限動卻讓不少人覺得這是道德綁架；對此，男友也發文致歉，「很抱歉，挑起了紛爭。」

近來網路上瘋傳一張IG限時動態的截圖，內容寫道「宥嘉老師您好，我是凌芸的男朋友，她真的很喜歡你，常常跟我提到老師，凌芸走了，我想她一定會希望宥嘉老師可以去看看她。她的人生走得很辛苦，我想為她盡最後的心力，拜託老師一定要看到」、「拜託，希望這則訊息不要被淹沒掉」、「她前幾天還和我約好要一起去看您的演唱會」。

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▲該限動在網路上瘋傳。（圖／翻攝自Instagram）

該則訊息是由一名自稱凌芸男友的網友所傳，他在發送訊息給林宥嘉後，將對話截圖發限動，標記林宥嘉本人，並希望看到的人可以協助轉發。不過，該截圖被瘋狂轉傳後，隨即引發眾多網友不滿，認為這樣的行為根本是道德綁架。

自稱凌芸男友的網友在Dcard上發文表示，他在得知消息的當下，真的覺得很崩潰，面對網友的各種回應，讓他覺得真的夠了，「真的不需要各位再對凌芸的離開多做評論，尤其對她的家人」，凌芸真的是很貼心善良的女孩，「起碼不要留下惡毒的評論」，看到真的心很痛。

▲男友發聲。（圖／翻攝Dcard）

針對截圖的部分，男友解釋，「內容是來自於我沒錯，我想說的是，我不見得做得好，但我想要做得更多」，他真的很怕再有其他遺憾，「就像這次錯過凌芸一樣」，有很多想一起做的事情再也無法完成了；由於凌芸前幾天問他要不要一起去林宥嘉的演唱會，所以他才會想說用這種方式為女友盡心力，「我全部努力過了。」

不過，畢竟這樣的方式可能已經造成林宥嘉的困擾了，因此他也說，「如果給大家和宥嘉老師帶來困擾，真的感到很抱歉。」至於讓外界觀感不好之處，「先在此跟大家致上歉意，很謝謝大家指教」，正反兩面的評論，他都會虛心接受，真的很抱歉挑起爭端，造成大家困擾。