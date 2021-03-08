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不倫戀「1句話」釀殺機！南投人夫5刀刺死女友　再喝農藥自盡　

記者高堂堯、陳羿妏／南投報導

南投縣埔里鎮一間越南商店今（8日）上午9時許發生命案，57歲黃姓男子因不滿其44歲越籍阮姓女友提分手，雙方爆發口角後，他便持水果刀連捅5刀，刺殺對方，阮女最終送醫不治，而他因畏罪還喝下農藥企圖自殺，被送醫救治，目前仍在搶救中。據悉，雙方皆是已婚之人，黃男曾借錢資助阮女開店，但近日黃男聽聞阮女要求「不離婚和她在一起就要分手」後拒絕，2人衝突加劇，釀下殺機。

▲▼南投兇殺案，原因曝光。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲黃男因不滿阮女要求「不離婚就分手」，雙方衝突加劇釀殺機。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方調查，阮女來台多年，剛取得我國身分證不久，於越南育有一子，來台後有與另名台灣男子結婚但無子，其丈夫長期在外地工作，阮女隨後便認識已婚、住在魚池鄉的黃男，2人在都有家庭的情況下，持續不倫戀約1年多的時間。交往期間，阮女因想開設雜貨店，請黃男出錢資助，不料，順利開設越南商店後，阮女要求黃男離婚和她在一起，否則分手，而黃男拒絕，雙方衝突漸劇，釀下殺機。

附近民眾向警方報案稱，前幾天就曾聽見阮女、黃男2人發生口角，怎料，今天上午黃男開車到阮女店門前，過沒多久，屋裡便傳來女方慘叫聲，立刻報案。

▲▼南投兇殺案，原因曝光。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲警方於現場拉起封鎖線。（圖／記者高堂堯翻攝）

警消表示，獲報到場後，發現阮女倒臥血泊中，已臟器外露，黃男則是喝除草劑企圖自盡，立即將2人送醫救治，惟阮女經搶救後仍是宣告不治，黃男則是仍在搶救當中；案發現場目前已拉起封鎖線，並起獲作案用水果刀一把，詳細狀況，仍有待警方調查釐清。

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