非洲軍火庫「連5爆」增至20死600傷！　居民滿臉是血、抬人狂逃命

▲赤道幾內亞連續發生至少5起爆炸,有人被抬著離開災難現場。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/編譯

非洲國家赤道幾內亞7日發生軍方火藥庫「連環爆炸」事件,總共發生至少5次爆炸,濃煙竄上高空,形成黑色蕈狀雲,可見爆炸威力之大。截稿前已有20人死亡、600人受傷,網路上更流傳著現場驚悚畫面,城市建築被炸得面目全非,當地居民滿臉是血地倉皇逃離,還有災民是被其他人抬著離開的。

▲▼爆炸至少造成20人死亡、600人受傷,居民滿臉是血地倉皇逃難。(畫面經特殊處理)(上圖/翻攝自推特/@isabell_afriend;下圖/翻攝自YouTube/CGTN America)



根據美聯社報導,赤道幾內亞(Equatorial Guinea)巴塔市(Bata)於7日下午發生一連串的爆炸,國營電視台TGVE宣讀總統恩格瑪(Teodoro Obiang Nguema)聲明稱,由於附近軍營對炸藥疏於管理,再加上有人燃燒農田,可能因此導致火星引燃軍火庫的大口徑彈藥。據最新消息,死傷人數已上修至20人死亡、600人受傷。

nobody knows what’s happening and there’s still no news as to why so many have detonated but there’s apparently no internet or network, it’s all down!! pic.twitter.com/icJlP8ZjvW