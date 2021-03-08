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非洲軍火庫「連5爆」增至20死600傷！　居民滿臉是血、抬人狂逃命

▲▼非洲赤道幾內亞連5爆，增至20死、600傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲赤道幾內亞連續發生至少5起爆炸，有人被抬著離開災難現場。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

非洲國家赤道幾內亞7日發生軍方火藥庫「連環爆炸」事件，總共發生至少5次爆炸，濃煙竄上高空，形成黑色蕈狀雲，可見爆炸威力之大。截稿前已有20人死亡、600人受傷，網路上更流傳著現場驚悚畫面，城市建築被炸得面目全非，當地居民滿臉是血地倉皇逃離，還有災民是被其他人抬著離開的。

▲▼赤道幾內亞發生爆炸，居民倉惶逃難。（圖／翻攝自推特／@isabell_afriend）

▲▼爆炸至少造成20人死亡、600人受傷，居民滿臉是血地倉皇逃難。（畫面經特殊處理）（上圖／翻攝自推特／@isabell_afriend；下圖／翻攝自YouTube／CGTN America）

▲▼居民滿臉是血，被迫離開家園。（圖／翻攝自YouTube／CGTN America）

根據美聯社報導，赤道幾內亞（Equatorial Guinea）巴塔市（Bata）於7日下午發生一連串的爆炸，國營電視台TGVE宣讀總統恩格瑪（Teodoro Obiang Nguema）聲明稱，由於附近軍營對炸藥疏於管理，再加上有人燃燒農田，可能因此導致火星引燃軍火庫的大口徑彈藥。據最新消息，死傷人數已上修至20人死亡、600人受傷。

TGVE公布畫面顯示，爆炸現場上空聲起巨大蕈狀濃霧，當地第一大城被炸成廢墟，菸霧瀰漫的街道上隨時傳來尖叫與哀號，家園屋頂被掀翻的人群紛紛倉皇逃離，有人滿臉是血地說，「我們不知道發生了什麼，但所有建築都被毀了。」當地媒體還拍到有傷者是被抬著離開的，醫院的走廊上也四處躺著等待治療的患者。

該國衛生部在推特發文表示，工作人員正在悲劇現場與醫療機構中協助所有傷者，但當局仍然擔心有民眾還被埋在瓦礫堆中。當地廣播電台Macuto也發推文稱，人們已經被疏散到巴塔市外4公里遠之處，因為煙霧可能對人體有害。現年78歲的恩格瑪擔任總統將近42年，經常遭反對派人士與國際組織譴責侵犯人權。

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