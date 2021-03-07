重機騎士綠燈用力催！下秒女友「後仰重摔」　真相曝光網逆轉：垃圾

▲重機騎士補油門，結果女友慘摔在地。（圖／翻攝臉書）



記者柯振中／綜合報導

嘉義竹崎發生起步摔人慘案，一對男女雙載騎乘黃牌重機，不料燈號變換時，後座女子疑似沒有抓穩，加上騎士起步速度較快，導致女子直接摔下車，畫面引起網路熱議。

依據影片畫面，這對男女當時正在路邊停等紅燈，後座女子還時不時回頭查看，不料綠燈時，疑似沒有抓穩，加上騎士起步速度較快，導致整個人往後摔，一屁股跌坐在地，騎士還對此渾然不覺，還打算加速過彎。

這段影片在網路上流傳，瞬間引起網有熱烈討論。不少人留言回應，「不就是想逃離後面逼車的嗎」、「女方好像有發文，是因為被後面的貨車逼車，垃圾」、「一定是後面的逼車，不然女生不會往後看」、「貼那麼近是在哈囉，屬狗的愛問人家屁股」、「事主又不是故意的，不懂幹嘛一直酸，而且聽說後面小貨車也有類似逼車行徑。」

▼重機騎士轉彎離開，留下剛爬起身的女友。（圖／翻攝臉書）



而經過了解，疑似是因為後方小貨車從雙黃線切出，誤以為「騎士在挑釁」，因此上前逼車，騎士實在受不了，才會選擇綠燈時快速離開現場，沒想到竟然發生意外。

對此，當事騎士出面回應，當時他也感到十分錯愕，對不起坐在後座的女友，女友也十分體諒，「她自己也說，當時如果抱緊我就沒事了。」

騎士相當自責，也藉此提醒車友，起步時不要以為後座有抓緊，就貿然衝出去，「不論這件事如何，我都願意接受妳們責罵、酸、諷刺，我都無所謂，畢竟本來錯就是我。」

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