連生7孩受不了…妻私下偷吃避孕藥！　老公發現氣炸「痛毆致死」

▲女子私下服用避孕藥遭丈夫痛毆致死。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合外電報導

非洲烏干達一名女子和丈夫育有7名子女，家庭經濟負擔已十分龐大，沒想到當丈夫得知她私底下偷偷服用避用藥後，竟失控將她毆打致死。附近村民得知後，也立刻將丈夫抓住，送往當地警局。

綜合外媒報導，現年40歲的奧喬克（Robinson Ojok）和妻子阿米托（Beatrice Amito）住在烏干達北部阿穆魯區（Amuru），兩人在婚後育有7名子女，家庭經濟負擔十分龐大，因此阿米托開始服用避孕藥控制生育。

沒想到2月27日奧喬克從市集返家後，發現阿米托偷偷服用避孕藥，竟氣到發狂痛毆，導致阿米托重傷昏迷，倒地不起，在緊急送往醫院的途中死亡。附近村民得知此事後，立刻衝到家中將奧喬克抓住，並送往當地警局，目前調查仍在繼續。

烏干達是非洲生育率最高的地方之一，婦女平均生育5到6個孩子，全國有幾乎一半的人口不到15歲。許多非洲國家缺乏相關衛教知識，除了讓女子生育多胎成為常態以外，也會讓更多家庭陷入極端貧窮，本就缺乏的醫療系統，也讓孩童夭折率大增。

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