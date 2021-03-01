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把小姐都叫來！豪氣哥開洋酒7女陪喝　結帳「3個字」真實身分曝

▲▼張男明知道沒錢，到卡拉ok店裝闊點洋酒叫7名小姐作陪，結帳賴皮：我沒錢 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲張男裝闊點2瓶要價5200元的威士忌 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區一名無業男子，明知口袋空空卻想喝花酒，跑到一家卡拉ok店，點了2瓶洋酒及小菜，更裝闊叫7名伴唱小姐作陪，酒足飯飽後要結帳時，兩手一攤向店家表示「我沒錢！」，氣的店家報警提告詐欺。

據了解，30歲張姓男子平時以打零工維生，但總是日不敷出，26日晚間11時許，他明知身無分錢，又想要喝酒找妹妹，獨自跑到中和區民德路上一家卡拉ok店，一進門就裝闊，先點了2瓶要價5200元的蘇格登威士忌，再點了200元的小菜。

▼倒楣卡拉ok店被白吃白喝 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼張男明知道沒錢，到卡拉ok店裝闊點洋酒叫7名小姐作陪，結帳賴皮：我沒錢 。（圖／記者陳以昇翻攝）

酒菜才剛上桌，張男立刻向店家表示：把店裡有空的小姐全部叫來。7名陪酒妹以為遇到大老闆，全部蜂擁而上。沒多久，小姐要求張男給陪酒小費，他還推說「待會結帳一起算」，店家直覺有異，又見他不似有錢人，更擔心他跑單，要求張男結帳，他竟兩手一攤「我沒錢！」，張男擺明要賴帳，店家氣的立刻報警。

警方到場後，張男坦承沒錢又想喝酒找小姐，之前也用賴帳方式免費喝花酒，才會故技重施，店家不滿損失6000多元堅持提告，訊後依詐欺罪將他移送新北地檢偵辦。

生火了！連我媽都用到發光

▲▼張男明知道沒錢，到卡拉ok店裝闊點洋酒叫7名小姐作陪，結帳賴皮：我沒錢 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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花酒無業卡拉ok詐欺

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