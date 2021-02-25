控法律教授偽單身騙財騙色！「網美」挨告...本尊曝光了

▲上市公司女主管指控教授楊智傑騙財騙色，結果被控妨害名譽。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

雲林科技大學法律教授楊智傑，去年遭媒體爆料涉嫌偽裝單身，對上市公司女主管騙財騙色，楊不滿遭污衊而反擊提告，指控是林姓女子先用大陸網紅美照，藉口諮詢法律搭訕，之後以自殺威脅楊繼續往來，最後更在法界抹黑楊，台北地檢署25日傳喚林女出庭釐清案情，據了解，林女已另外控告楊涉詐騙上百萬元。

曾出版暢銷書《千萬別來念法律》的楊智傑，2020年8月間遭周刊媒體報導，隱瞞已婚身分，與某上市公司女主管交往，還經常向女主管討錢買百萬名車，事後女主管慘遭封鎖刪除，向雲科大檢舉，校方卻以私德為由冷處理。

▲楊智傑也被反控涉嫌利用感情詐騙上百萬元。（圖／翻攝雲林科大網站）

楊智傑當時曾發聲明澄清，反控英文名「Jenny」的林姓女子，冒用大陸網紅「付佳美同學」美照，在臉書向他搭訕，並自稱有美國法律學士、律師執照，又是台灣上市公司法務主管，接觸後，林女開始感嘆自己人漂亮、學歷高，卻碰上壞男人、感情不順。

楊智傑聲明提到雖覺得奇怪，但之後林女邀約商談擔任公司董事，他到場後只看到自稱Jenny表姊、董事長特助的「中年矮胖女士」，後來這位「表姊」陸續送禮、支付諮詢費用，他懷疑遭詐騙想絕交，林女開始散發黑函，讓楊智傑非常困擾而決定提告妨害自由、妨害名譽，林女則另外告楊涉嫌詐欺。

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