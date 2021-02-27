他PO文急籌浪浪醫藥費…500元到手秒失聯！一通電話愛狗人士氣炸

▲方男利用網友愛狗心切，以救治流浪狗名義騙取500元，下場必須蹲牢。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台南報導

台南一名方姓男子2019年10月7日於臉書PO文稱，有流浪狗遭撞，自己已先繳約一萬元保證金，盼能上網籌到後續的醫藥費。周姓愛狗人士看到貼文後，立即轉帳給方男，不料，4天後因有網友致電去動物醫院求證，其實方男根本沒繳交保證金，他才驚覺遭騙，立即報警。對此，台南地院日前審理後，依法將方男判刑6月。

判決指出，方男2019年10月7日於台南市區發現2隻流浪狗遭不明人士駕車撞傷，遂將2隻狗送往動物醫院救治，經醫師告知費用後，方男同意以3900元費用，讓2隻狗檢查，不料，經診斷，醫師發現其中一隻狗已死亡，另一隻則需付費救治。

經醫師表示，另一隻狗的檢查治療費用為1萬1390元後，方男表示，自己當日匆忙，來不及帶錢，翌日將前來清償，並將自己的健保卡留置於醫院抵押，隨便離開現場。然而，方男竟為意圖不法，於臉書PO文稱「浪浪被車嚴重撞擊，內臟大量出血腳骨折，前面自己先繳快一萬跟保證金，後續的醫藥費真的不知道要去哪裡來，誰可以幫幫浪浪的醫藥費」，同月9日周姓愛狗人士見狀，便隨即匯款500元。

惟方男取得款項後，立刻領出，但並未支付任何救治費用。直到周男於臉書社團「南部流浪動物認養、協尋平台」發現有網友曾致電去動物醫院求證，其實方男並未繳交1萬元保證金，也未處理2隻流浪狗的相關醫療費，驚覺遭騙，立刻報警，全案因此曝光。

方男事後坦承不諱，而法官調查發現，方男2014年因強盜案件遭判刑3年10確定，2016年10月5日縮減刑期假釋出監付保護管束，並於隔年8月25日假釋期滿執行完畢，不料，這次竟利用被害人愛狗心切，趁機詐財，再次犯案，但審酌其犯罪所得僅500元，依網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，累犯，判方男有期徒刑6月，全案仍可上訴。

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