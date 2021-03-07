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台灣鳳梨在日本超市銷售一空　陳亭妃：患難見真情

▲▼台灣鳳梨在日本超商銷售一空。（圖／翻攝自Facebook／台日交流廣場）

▲台灣鳳梨在日本超商銷售一空。（圖／翻攝自Facebook／台日交流廣場）

記者黃巈禾／台北報導

有網友在臉書社團「日台交流廣場」中貼出一張日本超市的現場照片，上架的台灣鳳梨一顆售價日幣599元，相當於台幣150元，被搶購一空，而一旁的菲律賓鳳梨一顆只要賣日幣299元，約台幣75元，是台灣鳳梨的半價，卻還滿滿在架上。

照片一出，立刻網友留言「台日友好」、「太厲害了，能被如此重視實在是很感謝」、「感謝日本人們支持台灣鳳梨」。也有台灣網友以日文表達對日本的感謝「謝謝日本的每個人」、「感謝您的支持，日本朋友」。

民進黨立委陳亭妃7日也在臉書分享這張照片，並表示「謝謝日本的朋友，用最實際的行動肯定台灣的優質農產品！」患難見真情，唯有在最艱困的時刻，才能辨別出誰是真正把台灣當作朋友的國家，台日互助的交流，自311東北大地震後建立起，至今已形成良善的正循環，每當彼此有難時，雙方總是在第一時間就伸出援手予以協助。

陳亭妃還說，相對那個整天自稱是台灣祖國的國家，無所不用其極打壓台灣，在國際舞台上貶低台灣還不夠，現在還想用經濟貿易的封殺來脅迫台灣低頭，「請問有人交朋友前，會先把對方的手腳打斷，再來說想跟你交朋友嗎？中國要封殺台灣沒關係，但我相信台灣會靠著自己的努力，用雙腳走出一條更寬宏的大路，並帶著台灣人尊嚴繼續讓國家成長茁壯！」

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台灣鳳梨日本超市陳亭妃

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