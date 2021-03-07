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「看起來像鳳梨就好」惹眾怒！　鳳梨王子發文道歉：玩笑開過頭

▲▼鳳梨王子楊宇凡爆，鳳梨出口中國的標準超簡單，只要看起來像鳳梨就好。（圖／翻攝自三立iNEWS YouTube）

▲鳳梨王子楊宇凡在節目上表示，鳳梨出口中國的標準超簡單，只要看起來像鳳梨就好。（圖／翻攝自三立iNEWS YouTube）

記者蔡儀潔／綜合報導

有「台南關廟鳳梨王子」之稱的農民楊宇凡日前在談話性節目上，稱台灣鳳梨出口大陸超簡單，只要「看起來像鳳梨就好」，引發外界熱議。他本人6日晚間在臉書發表道歉聲明，「我想，這是我人生中很重要的一個教訓，專心扮演好自己的角色，我的戰場是在鳳梨田。」

致歉聲明中，楊宇凡強調自己是農家子弟，沒有要刻意重傷鳳梨產業，大多數的外銷業者也都相當用心把品質顧好；市場有各自的需求跟考量，水果分級是很正常的事情，「現在自我檢討起來，我嘴裡說的不挑貨，其實是代表台灣的鳳梨都有水準以上。」

楊宇凡表示，他是因太擔憂台灣鳳梨的情況，才在沒有思考周全的情況下，導致一些誤解，也坦承比喻過於誇張，且外銷是他所不熟悉的領域，針對這個部分之後會閉嘴。

「我不是什麼當名嘴的料，畢竟我真的很愛開玩笑，我自以為是的幽默，換了位置，卻有可能造成傷害」，楊宇凡認為此次經歷是人生中很重要的教訓，之後會專心扮演好自己的角色，「我的戰場是在鳳梨田。」

針對外界怒批鳳梨產業會被他摧毀，楊宇凡表示，「這句話是言重了，台灣農業沒有弱到被我這個小小鳳梨農擊倒。」聲明最後再次向社會大眾道歉，並喊出「鳳梨加油，台灣農業加油」。

▼ 道歉聲明。（圖／翻攝自臉書）

▲▼ 鳳梨王子道歉。（圖／翻攝自臉書）

在1日播出的三立政論節目《鄭知道了》上，鳳梨王子表示，撇開政治因素回歸商業本質，大陸不只對台灣做這種事，而是想把全世界的農業技術都想買下來，然後自己生產，以台灣的鳳梨來說，很大的問題是沒有分攤風險，幾乎把鳳梨的外銷100%重押在大陸市場。

他接著說，在業者之間常常開玩笑，中國想要的鳳梨只要「看起來像鳳梨就好」， 把菜頭弄得像鳳梨的外觀，他們可能也會想要，某種程度上這樣的商業模式，反而把市場養壞了。

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