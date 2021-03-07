禁台灣鳳梨！廣東「徐聞菠蘿」銷量激增235%　價格創30年新高

▲徐聞被譽為「中國菠蘿之鄉」。（圖／新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

繼台灣鳳梨禁令上路後，大陸生產鳳梨的地區趁勢推廣自身品牌。近期廣東徐聞的菠蘿（鳳梨，下同）進入採收季，有別於往年的是，今年一上市價格就高開，首批採收的收購均價達到每斤（500公克）2.5元（人民幣，下同），最高更達到3元，創近30年新高，銷量更是激增235%，且訂單量還在進一步成長。

據《新華社》報導，2日當天「每3個中國菠蘿就有1個來自徐聞」登上微博熱搜，在此風潮下，徐聞菠蘿迅速成為消費市場的熱門商品，「與台灣菠蘿面臨銷售窘境大不相同，今年的徐聞菠蘿一入市便銷售火爆。」

網購平台「拼多多」數據顯示，截至3日下午4時的過去24小時內，徐聞菠蘿的搜索量按年增長11倍；其間，徐聞菠蘿的日銷量達創紀錄的33.5萬公斤，較去年同期增長235%，並且相關訂單量仍在進一步增長。

當地一名農戶表示，以前徐聞雖因一片「菠蘿的海」成為網紅縣，但「縣紅果不紅」，去年受疫情影響，在政府的支持下他們開始把菠蘿放到拼多多上賣，結果越賣越好，現在徐聞菠蘿成了品牌水果，很多消費者就盯著徐聞買菠蘿。

▲縣長直播賣貨。（圖／央視新聞）

徐聞縣菠蘿協會會長吳建連表示，今年徐聞菠蘿總產量約65萬噸，較上年減少5萬噸，但早熟質優，目前最高售價每千克達4元，較去年同期上漲近3成。這個水漲船高的收購價被不少果農認為是破紀錄，乃至是「30年來的最好價格」。

不過《觀察者網》引述徐聞縣農業農村局人員說法，指徐聞菠蘿今年價格上漲，主要與今年疫情比去年同期控制得好有關，而且徐聞菠蘿收購價新高3月1日前就出現了，應與大陸暫停進口台灣菠蘿無直接相關。

據悉，徐聞位於廣東省最南端，與海南省隔海相望，是目前大陸最大的菠蘿種植區。徐聞縣委書記李漢東表示，徐聞縣地理位置優越，土壤富含有機質，一年四季陽光充足，為菠蘿生長提供了適宜的氣候條件，因此徐聞的菠蘿不僅果大，而且香甜可口。