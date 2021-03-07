台帛旅遊泡泡「採團進團出」　帛琉設旅客驗證中心「規劃入境快篩」

記者趙于婷／台北報導

台灣和帛琉旅遊泡泡有望成行！長期負責帛琉醫療協助的新光醫院也是這次討論帛琉旅遊泡泡的要角，新光醫院副院長洪子仁今受訪時表示，初期全採團進團出，不開放個人自由行，帛琉也預計成立旅客驗證中心（TVC），和台灣醫學中心合作，民眾出發前只要到醫院採檢，醫院就可把報告上傳驗證中心，民眾入境帛琉可能只需要做抗原、抗體快篩模式採檢。

▲新光醫院副院長洪子仁。（圖／記者黃國霖攝）

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洪子仁指出，帛琉從去年新冠肺炎疫情發生到現在都是零確診，且今年就開始施打莫德納疫苗，目前施打率已17%，超過3000人施打過疫苗，為配合台灣帛琉之間旅遊泡泡開放，新光醫院下週也會支援帛琉疫苗施打速度，盡快在4月底前達到50%施打率，在帛琉民眾施打疫苗率高和零確診狀況下，可消除台灣民眾去帛琉被感染的風險和機會。

在帛琉施打疫苗方面，洪子仁也提到，施打順序跟台灣規劃的很像，包含醫護人員、邊境檢疫人員等，旅遊泡泡未來規劃團進團出方式，因此「景點工作人員」也是第一階段施打目標，初期不會有個人自由行。

另外，洪子仁也提到，帛琉在台北代表處也有跟相關單位聯繫，預計會成立旅客驗證中心，初期規劃驗證中心會和台灣幾家醫學中心合作，例如要去帛琉只需要新光醫院採檢一次，就不用回醫院拿報告，醫院可以直接把報告上傳到驗證中心，讓當地機構做驗證，帛琉當地可能採抽檢核酸檢測，用抗原抗體快篩模式採檢模式。

而在來往檢疫方面，洪子仁則透露，這段時間指揮中心都有在開會討論，一開始檢疫可以比較嚴謹，因為不希望一開通就有破口發生，如果觀察一陣子都沒有問題發生，就可以討論是否要縮短檢疫時間，但詳細內容都還有待指揮中心決議和對外公布。另外，外傳帛琉總統將來台討論相關事宜，洪子仁則表示不清楚。

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