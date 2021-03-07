　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

阿里山花季品系31種近3000株　櫻王「染井吉野櫻」盛開時間曝

▲▼阿里山花季品系31種近3000株。（圖／嘉義林區管理處提供，下同）

▲阿里山國家森林遊樂區內遊客中心旁山櫻花盛開。（圖／嘉義林區管理處提供）

記者許展溢／台北報導

嘉義林區管理處將在10日9點30分在阿里山國家森林遊樂區沼平公園舉辦花季開幕式，宣告110年花季開始。林管處表示，櫻花品系共有31種將近3000株，預計當天可看到滿開的唐實櫻與盛開近7-8成的山櫻花。

嘉義林管處指出，阿里山國家森林遊樂區幅員遼闊，櫻花品系共有31種將近3000株，目前阿里山工作站前阿龜櫻盛開5-6成、3月10日花季開幕當日預計可看到滿開的唐實櫻與盛開近7-8成的山櫻花，而旁邊的櫻王-染井吉野櫻估計在3月下旬盛開。緊接著有大島櫻、重瓣花系的關山櫻、高砂櫻、一葉櫻、普賢象櫻、五所櫻等等陸續登場。再來園區內遍植的木蘭，垂絲海棠、雲南黃馨、森氏杜鵑、平戶杜鵑、台灣一葉蘭、多花紫藤等也逐漸加入花團繁開的行列。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼阿里山花季品系31種近3000株。（圖／嘉義林區管理處提供）

▲阿里山工作站前櫻花綻放現況。
嘉義林管處表示，今年開幕地點在沼平公園舉行，特別邀請「風笛表演藝術團」以鄒族樂舞開場、嘹亮充滿活力的原民部落表演揭開序幕。另由「凡徒藝術」沿線定點表演現代舞蹈，以櫻花、森林、山景為主題之舞蹈表演，視覺化櫻與音的對話。

為讓大家把阿里山的美帶回家，嘉義林管處提到，此次開幕會場-沼平公園更設有臨時攤位，販賣詢問度高的櫻花明信片、櫻花紙膠帶、花季必備的賞花手冊；今年更推出櫻花書籤，以遊樂區內之重瓣山櫻花、河津櫻、高砂櫻、紫櫻、關山櫻、阿里山櫻及仙台吉野櫻為主題繪製特色書籤。

▲▼阿里山花季品系31種近3000株。（圖／嘉義林區管理處提供）

▲今年度新推出櫻花主題書籤套組將於開幕當日販售。

另外，春季活動除每年都不缺席的花季開幕式，嘉義林管處指出，今年首度推出阿里山神攝手活動，分別於4月17日及18日邀請知名「漫步在雲端的阿里山」臉書版主、嘉義林管處國家森林志工黃源明及技術士的御用攝影師謝坤宏，2位都是熱愛自然山林、熟稔阿里山一草一木，用相機記錄阿里山美景的攝影專家，行家帶路引領民眾深入阿里山秘境、傳授攝影取景技巧，讓民眾也能留下專屬自己的阿里山回憶。

ET快訊
快訊／台中路跑男經公墓「疑噎到倒地」　送醫不治
變換車道未打方向燈　他連收21張3000元罰單
緬甸19歲少女遭開棺挖屍！　軍警「血手套」掛墓碑
福原愛出軌為何日本人比台灣人更氣？網點破關鍵：這很嚴重
快訊／台中資訊盃路跑　1跑者疑「噎到」倒地命危

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄馬宣布延賽2個月！跑友等嘸「延賽日」崩潰喊：要不問神明！

阿里山花季品系31種近3000株　櫻王「染井吉野櫻」盛開時間曝

前空姐嫁小7歲尪！婆婆「發狂咬人」潑辣油…狂酸：還生得出來？

鎮瀾宮58年來首祈雨　現場一遍白衣...專家曝大甲媽靈驗記載

氮氣複查還是沒過！黑心米餅負責人4點喊冤：公司破產仍負責到底

桃園客運賣地賺5億！欠政府2.3億要分期還　公總不接受

莊凌芸媽翻出「7年前母親節影片」　心碎問：不是答應我要回家？

「黃色大狗」衝過台南地下道！她追到公墓看清楚嚇壞　高燒好幾天

環團要整理藻礁連署沒時間見面溝通　陳吉仲回應簡訊曝光

快訊／急追「輸出越南案例」接觸者　指揮中心14時說明

正妹穿超高衩逛夜市「前後一條線」　整個屁股露出來..路人看傻：哇靠！

莊凌芸親吐高中遭霸凌　哭著讀信給爸爸「抱歉很多事沒告訴你」

國中生夾滷味僅30元「遭拒賣」　老闆還原狀況大逆轉：被人誣賴

莊凌芸相驗結果出爐！媽崩潰哭倒　父親看監視器畫面心碎

排隊等車位遭開「違停紅單」！ 民眾不服申訴...警：已超出白線

到高雄「見網友」等3天3夜被放鳥　癡情女沒錢回家...暖警資助買車票

王嘉爾穿上短袖..精壯身材全都露　仁川機場出境「鞠躬感謝大家」

那英《浪姐2》催婚容祖兒　「這麼大了還不結」現場直接徵友XD

莊凌芸相驗結果出爐！ 媽崩潰哭倒父親看監視器畫面心碎

台南廢墟探險撞見白骨骷髏屍！　身旁遺書「善心人士啟」惹鼻酸

高雄馬宣布延賽2個月！跑友等嘸「延賽日」崩潰喊：要不問神明！

阿里山花季品系31種近3000株　櫻王「染井吉野櫻」盛開時間曝

前空姐嫁小7歲尪！婆婆「發狂咬人」潑辣油…狂酸：還生得出來？

鎮瀾宮58年來首祈雨　現場一遍白衣...專家曝大甲媽靈驗記載

氮氣複查還是沒過！黑心米餅負責人4點喊冤：公司破產仍負責到底

桃園客運賣地賺5億！欠政府2.3億要分期還　公總不接受

莊凌芸媽翻出「7年前母親節影片」　心碎問：不是答應我要回家？

「黃色大狗」衝過台南地下道！她追到公墓看清楚嚇壞　高燒好幾天

環團要整理藻礁連署沒時間見面溝通　陳吉仲回應簡訊曝光

快訊／急追「輸出越南案例」接觸者　指揮中心14時說明

「高度警惕」反對台獨　包承柯：這是一個很重要的訊號

314訂起來！特搜3間情人房促銷「一人免千元、送彩妝禮盒」

高雄馬宣布延賽2個月！跑友等嘸「延賽日」崩潰喊：要不問神明！

3月必拍「黃花風鈴木」　台中市31處賞花點一圖看懂

邵雨薇當媽了！　雙手抱娃「露慈母笑」畫面曝光

憲改小組為何找鄭文燦？　學者曝「不找賴清德」關鍵原因

阿里山花季品系31種近3000株　櫻王「染井吉野櫻」盛開時間曝

前空姐嫁小7歲尪！婆婆「發狂咬人」潑辣油…狂酸：還生得出來？

甜點控必追！苗栗隱藏版山中玻璃屋　限定草莓銅鑼燒酸甜迷人

奧斯塔羅12星座一周運勢0308-0314　牡羊產生不信任感、處女錢包吃緊

億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加...讓20女同時懷孕

生活熱門新聞

情侶結婚用LINE告知被嫌沒禮貌！阿姨唱衰：不祝福

今「全台有雨」防雷擊、強風　下波變天時間出爐

他曝福原愛性格　江宏傑恐輸定

老公忍8年無性...「老天卻送天大笑話」網哭了

水餃怎麼煮才不會破？

日人眼中「台灣像菲律賓」！網揭暗黑真相

好市多買1萬3！她對明細驚覺「多了一筆」

北台灣「又濕又涼」　未來一周天氣曝

誠實男撿1500秒上交　真相糗大了

有錢人很少「這種垃圾」關鍵原因

礁溪飯店留負評！　女客不滿要「免費住一晚」

婆婆狂拿錢　人妻瞞全家偷買5房

小學班導腳踢筆　聯絡簿嗆家長

紫南宮旺財內幕：捐血昏倒也要「請回家」

更多熱門

相關新聞

一日遊台北ＩＧ超夯打卡景點

一日遊台北ＩＧ超夯打卡景點

印象中的台北只能逛街看電影嗎？其實在台北有不少適合一日遊的景點，包括賞花公園、休閒步道、親子玩樂等等，都是戶外走走不錯的選擇。

地主怒封山！賞櫻秘境「遭丟滿尿布」飄臭味

地主怒封山！賞櫻秘境「遭丟滿尿布」飄臭味

武陵農場山櫻花開了！賞櫻私房點在這

武陵農場山櫻花開了！賞櫻私房點在這

阿里山水山步道延至4月底開放

阿里山水山步道延至4月底開放

阿里山塔山步道施工延至1/4封閉

阿里山塔山步道施工延至1/4封閉

關鍵字：

櫻王染井吉野櫻嘉義林區管理處阿里山國家森林遊樂區沼平公園花季山櫻花神攝手櫻花品系

讀者迴響

熱門新聞

女歌手相驗結果出爐　親友曝父呼巴掌原因

S碼才是辣！網美湧UNIQLO試童裝

日本記者爆「福原愛事件有內幕」！疑遭男友人出賣

殺到高雄見「網公」被放鴿子！癡情女等3天3夜

練舞室拍照撞鬼！「詭異男孩」鏡牆蹲坐

廢墟探險真遇見白骨屍　萬人看直播鼻酸

小薰當媽了！兒子今年上大學

全球瘋疫苗　印度神童警告：問題會更多

閃亮亮曝與莊凌芸「最後對話」！

祈雨法會前中台灣大雨！網嗨：有救了

「福原愛出軌」登日雅虎首頁頭條！網開砲

長髮妻「穿睡衣」上床！丈夫一看嚇軟

夜闖廢墟驚見白骨屍！台南警找到身份證

情侶結婚用LINE告知被嫌沒禮貌！阿姨唱衰：不祝福

莊凌芸媽：再看到妳卻是冰冷遺體

更多

最夯影音

更多
正妹穿超高衩逛夜市「前後一條線」　整個屁股露出來..路人看傻：哇靠！

正妹穿超高衩逛夜市「前後一條線」　整個屁股露出來..路人看傻：哇靠！
莊凌芸親吐高中遭霸凌　哭著讀信給爸爸「抱歉很多事沒告訴你」

莊凌芸親吐高中遭霸凌　哭著讀信給爸爸「抱歉很多事沒告訴你」

國中生夾滷味僅30元「遭拒賣」　老闆還原狀況大逆轉：被人誣賴

國中生夾滷味僅30元「遭拒賣」　老闆還原狀況大逆轉：被人誣賴

莊凌芸相驗結果出爐！媽崩潰哭倒　父親看監視器畫面心碎

莊凌芸相驗結果出爐！媽崩潰哭倒　父親看監視器畫面心碎

排隊等車位遭開「違停紅單」！ 民眾不服申訴...警：已超出白線

排隊等車位遭開「違停紅單」！ 民眾不服申訴...警：已超出白線

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面