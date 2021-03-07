阿里山花季品系31種近3000株　櫻王「染井吉野櫻」盛開時間曝

▲阿里山國家森林遊樂區內遊客中心旁山櫻花盛開。（圖／嘉義林區管理處提供）



記者許展溢／台北報導

嘉義林區管理處將在10日9點30分在阿里山國家森林遊樂區沼平公園舉辦花季開幕式，宣告110年花季開始。林管處表示，櫻花品系共有31種將近3000株，預計當天可看到滿開的唐實櫻與盛開近7-8成的山櫻花。

嘉義林管處指出，阿里山國家森林遊樂區幅員遼闊，櫻花品系共有31種將近3000株，目前阿里山工作站前阿龜櫻盛開5-6成、3月10日花季開幕當日預計可看到滿開的唐實櫻與盛開近7-8成的山櫻花，而旁邊的櫻王-染井吉野櫻估計在3月下旬盛開。緊接著有大島櫻、重瓣花系的關山櫻、高砂櫻、一葉櫻、普賢象櫻、五所櫻等等陸續登場。再來園區內遍植的木蘭，垂絲海棠、雲南黃馨、森氏杜鵑、平戶杜鵑、台灣一葉蘭、多花紫藤等也逐漸加入花團繁開的行列。

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▲阿里山工作站前櫻花綻放現況。



嘉義林管處表示，今年開幕地點在沼平公園舉行，特別邀請「風笛表演藝術團」以鄒族樂舞開場、嘹亮充滿活力的原民部落表演揭開序幕。另由「凡徒藝術」沿線定點表演現代舞蹈，以櫻花、森林、山景為主題之舞蹈表演，視覺化櫻與音的對話。

為讓大家把阿里山的美帶回家，嘉義林管處提到，此次開幕會場-沼平公園更設有臨時攤位，販賣詢問度高的櫻花明信片、櫻花紙膠帶、花季必備的賞花手冊；今年更推出櫻花書籤，以遊樂區內之重瓣山櫻花、河津櫻、高砂櫻、紫櫻、關山櫻、阿里山櫻及仙台吉野櫻為主題繪製特色書籤。

▲今年度新推出櫻花主題書籤套組將於開幕當日販售。

另外，春季活動除每年都不缺席的花季開幕式，嘉義林管處指出，今年首度推出阿里山神攝手活動，分別於4月17日及18日邀請知名「漫步在雲端的阿里山」臉書版主、嘉義林管處國家森林志工黃源明及技術士的御用攝影師謝坤宏，2位都是熱愛自然山林、熟稔阿里山一草一木，用相機記錄阿里山美景的攝影專家，行家帶路引領民眾深入阿里山秘境、傳授攝影取景技巧，讓民眾也能留下專屬自己的阿里山回憶。