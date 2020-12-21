登山客注意！阿里山塔山步道施工改善「延至1/4封閉」

▲阿里山塔山步道。（圖／嘉義林管處提供，下同）



記者許展溢／台北報導

林務局嘉義林區管理處為建構阿里山國家森林遊樂區內塔山步道更安全的山林步行環境，將針對木造棧橋、腐朽階梯及周邊設施進行改善施工，原預計今年12月16日起暫時封閉步道，惟因步道是進入眠月線至台灣一葉蘭自然保留區之必經路線，為保障已申請且經核准進入保留區的民眾權益，延至110年1月4日起管制封閉。

嘉義林管處表示，因應此次塔山步道施工改善，將一併暫停台灣一葉蘭自然保留區之系統申請，如已申請於110年1月4日以後進入保留區民眾，將統一由系統回覆暫停開放，請民眾包涵，另為減短影響期間，嘉義處已積極協調廠商縮短工期並分段施工，預估110年3月底前木造棧橋完成驗收作業後，將先行開放供遊客通行，開放時間會再行公告，這段期間建議遊客可改至巨木群步道、二萬坪步道及對高岳步道登山健行。

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▲嘉義林管處表示，為保障已申請且經核准進入保留區的民眾權益，延至110年1月4日起管制封閉。



嘉義林管處呼籲，塔山步道封閉期間請遊客避免行走鐵路，否則將違反鐵路法第57條第2項「行人、車輛不得在鐵路路線、橋樑、隧道內及站區內非供公眾通行之處所通行」規定，依法可處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。