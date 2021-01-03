林鐵火車班次運能調整　阿里山「水山步道」估延至4月底開放

▲水山線林鐵火車協助運材。（圖／嘉義林區管理處提供）



記者許展溢／台北報導

阿里山國家森林遊樂區內水山步道，因沿線柳杉林相鬱閉進行景觀美質疏伐作業，嘉義林區管理處表示，原訂去年底要重新開放步道，因利用林鐵火車運送木材須配合火車運輸期程，需延期至110年4月底開放，呼籲近期有安排該路線的遊客可改到巨木群步道、對高岳步道等路線登山健行。

嘉義處表示，為提升阿里山國家森林遊樂區療癒場域，帶給遊客不同的五感體驗，針對水山步道上方柳杉林，透過伐除枯立木、危木、生長不良的林木來改善空間配置，從去年9月1日封閉步道進行施作，目前已全部完成疏伐作業，因木材須利用林鐵火車來進行集材運輸，目前因應火車班次運能的調整，預計要今年4月底才能完成，並重新開放步道。

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▲▼水山線疏伐後木材暫置於鐵路旁。（圖／嘉義林區管理處提供）



至於實際開放時間？嘉義林管處指出，會再另行公告，提醒遊客配合規劃旅遊行程。最後提到，水山線是日治時期為運送砍伐的木材而設置的鐵路支線，停駛後規劃成步道，至今僅保留水山站平台，全程約1.6公里，為帶給遊客以五感與山林對話，因此進行該區段林相下層疏伐。

嘉義林管處說明，林分疏開後，林間透光度增加，林下植物茂盛，可增加對林地的保護效果，在景觀上也能提供令人舒暢沒有壓迫、雜亂的感覺，是增加森林景緻的常用手法，因此要請遊客期待未來阿里山的新亮點。