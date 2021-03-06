竹科嘸水！王美花稱可「鑿井取水」　網酸爆：最強的經濟部長

▲經濟部長王美花。（圖／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

國內水情告急！新竹、苗栗、台中首度實施全天減壓供水，用水量大的新竹科學園區也受到影響；對此，經濟部長王美花5日受訪表示，旱災期間科學園區可開放鑿井取水。此番言論則引來PTT網友熱議。

王美花6日受訪時表示，科學園區「鑿井取水」是旱災時的不得已短期措施，是因應特殊天候狀況，以前就有的機制。

不過，「鑿井取水」的言論引來PTT熱烈討論，有網友表示，「科技廠用水量會不會一天就地層下陷啦」、「抽地下水的意思嗎」、「鑿井？她是認真的嗎？」、「還好沒說：科學園區可以開除濕機」、「這傢伙真的是經濟部長XDDDD」、「大家別嘴喔，這是最強的經濟部長」、「這是古代經濟部長嗎XD」、「這種文組笨蛋到底是誰選的」。

另外，還有網友說，「缺電也可以鑽木取火，火力發電」、「何不考慮活人祭天求雨？尤其是用貴族呵呵」、「用愛發電，鑿井取水」、「還可以脫毛衣發電」。

全台水庫大缺水，農田水利署為解旱象，主動請託大甲鎮瀾宮合辦祈雨法會，盼解決缺水危機。行政院長蘇貞昌說，台灣民間習俗無論到哪裡都是祈求風調雨順，在百年大旱缺水的時候，更是大家誠心誠意、盡心盡力，「盡力節約用水，誠意有時候也向天表明」。