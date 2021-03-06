拍鳥俱樂部第6屆瞬影永恆聯展　黃偉哲出席觀賞大讚！

▲台南市長黃偉哲出席觀當拍鳥俱樂部第6屆瞬影永恆聯展，對作品讚譽有加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

擁有全國最多鳥類生態攝影家的拍鳥俱樂部，6日在楊逵文學館舉辦「第6屆瞬影永恆聯展」，台南市長黃偉哲專程出席，觀賞全國愛好鳥類生態及攝影家的作品，並稱讚有加。

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拍鳥俱樂部是由台灣各地一群愛鳥、喜歡拍鳥及愛護野生鳥類及其棲地環境的攝影愛好者所組成的鳥類觀察社團，已經突破5700多位成員，在台灣拍鳥及攝影界具有舉足輕重的角色，「第六屆瞬影永恆聯展」，由台南市政府農業局指導，拍鳥俱樂部主辦展覽。

台南市長黃偉哲對於拍鳥俱樂部會長黃蜀婷凝聚拍鳥攝影家，對於台灣生態保育的共識與力量，從事各種鳥類的拍攝及生態觀察，推展各類賞鳥,拍鳥活動及鳥點鳥訊分享和及攝影器材認識及技術交流，表示肯定與支持。

▲「第6屆瞬影永恆聯展」，展出全國愛好鳥類生態及攝影家的作品。（圖／拍鳥俱樂部提供，下同）

會長黃蜀婷表示，今年2月9日社員對來台度冬的東方白鸛完整的記錄，登上了韓國KBS電視台Korean broadcasting system。她的聯合鳥友們用心關注東方白鸛，用心與韓國保育中心密切聯繫，社團鳥友一起完成非常成功的鳥類生態保育國民外交。韓國保育團隊視為珍貴的生態紀錄，把台灣關心東方白鸛的友善推上國際。

黃蜀婷說，拍鳥俱樂部邀請台灣國內知名鳥類生態攝影觀察家，於楊逵文學館聯合盛大展出精湛作品精銳盡出，包括成大醫院副院長吳俊明，宸展光電董事長孫大明，海大教授張順雄，臺灣野鳥協會前理事長呂宏昌，前國民健康署署長邱淑媞,臺灣野鳥圖鑑作者王嘉雄，台灣野鳥生態調查協會理事長曾松清，高雄壽山攝影學會何起源，國家網球教練王國衍，日本鳥類生態攝影家金子阿將友人參展和連展六屆的年輕鳥類生態攝影家楊子誼，展出55幅鳥類生態攝影作品。





展出作品內容涵蓋台灣特有種鳥類以及中國和世界各國鳥種，社員間聯展交流攝影技術並透過攝影家鏡頭，大家一起走入大自然認識五彩繽紛的鳥類世界，以祈推動生態旅遊，推廣生態教育，經由生態攝影認識鳥類的特性及棲息地的重要創造三贏，聯展內容能讓民眾了解台灣鳥類生態保育是如何與人類生活環境息息相關，藉由生態攝影家的鏡頭，將視野從台灣特有種鳥類延伸至中國，甚至世界各地來認識飛羽之美，進而喚起民眾愛護生態愛惜台灣土地的心，歡迎大家來觀賞。

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