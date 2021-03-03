黃偉哲帶鳳梨產品到中常會提訴求　小英總統驚訝：還有鳳梨吐司？

▲台南市長黃偉哲親帶優質台南鳳梨及相關產品北上參與中常會，向蔡英文總統介紹台南鳳梨商品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨南部4位執政縣市長，3日到民進黨中常會訴求「買鳳梨，挺農民」，台南市長黃偉哲親帶優質台南鳳梨及相關產品北上，兼民進黨主席的蔡英文總統仔細研究桌上滿滿鳳梨商品，驚訝地說：「還有鳳梨吐司？」，黃偉哲說這是來自台南關廟鳳梨所製作的產品。

台南市長黃偉哲表示，他對關廟鳳梨和台南各區的鳳梨有信心，希望台灣民眾不是靠情緒，而是靠鳳梨品質好來愛用鳳梨，也希望藉這次的鳳梨事件受國際關注度，而提升台灣的鳳梨知名度，讓全世界很多好朋友，吃爆台灣鳳梨、台灣鳳梨相關產品。

身兼民進黨主席蔡英文總統強調，危機就是轉機，面對各種挑戰，台灣都不會被打倒，台灣會從中央到地方團結，在挑戰中壯大。

黃偉哲表示，是什麼食物讓蔡英文總統，一吃就難忘？那就是台南的鳳梨吐司「深緣及水」，他在中常會原本不想介紹，超怕在地人會抗議買不到，但又覺得這是台南的驕傲，應該代表台南去爭取榮耀，如果買不到的朋友，台南關廟農會有在賣！

黃偉哲說，除了鳳梨吐司，台南在地還是有非常多的鳳梨產品，例如鳳梨汁、鳳梨酵素、鳳梨豆腐乳還有鳳梨磅蛋糕等等等，產品以外，台南還有各種鳳梨相關的冰品、飲品，想得到的、想不到的在台南通通都有，他還引用一句老話，「找飯店？Trivago！」，「吃鳳梨？來台南！」。

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