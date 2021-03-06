水庫缺水！竹科恐嘸水可用　民眾黨籲：用水大戶應徵「耗水費」

▲民眾黨呼籲政府應對用水大戶開徵耗水費。（圖／翻攝民眾黨臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

全台水情告急！經濟部日前宣布新竹、苗栗及台中地區將首度全日實施減壓供水，高雄也宣布暫停支援台南用水，全台已有14座水庫亮起橘紅燈，影響超過百萬戶，新竹科學園區也受到影響。對此，民眾黨6日表示，中央應針對用水大戶開徵耗水費，才能真正實現「用水的公平正義」。

民眾黨指出，每當水情短缺致使農民休耕，農民生計所面臨的問題就會浮上檯面，依照農委會公告，今年第一期嘉南、竹苗中及桃園地區就有大約7萬4千公頃農田停灌，創下20年來最大停灌面積。但政府卻僅透過「補償金」的方式，只能治標不治本，甚至作為補償金的水資源作業基金，光去年就花費超過26億元作為補償，更讓水資源作業基金淪為赤字。

民眾黨認為，水價應該公平，不應該只讓民生用水與農業灌溉犧牲，企業也要負起社會責任，應該對未能節水的用水大戶開徵耗水費。 依照現行法令，水利署耗水費編列的「預算收入」理應已經收了30億，然而實際上卻是「零收入」。

民眾黨呼籲中央能夠積極研議透過調整用水大戶的水價，並將該經費用於水資源建設例如「自來水管線汰換、水廠設備更新、建置污水回收過濾設施等」，才能真正實現「用水的公平正義」，讓水資源能繼續合理的使用！