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台南水情嚴峻！高雄4日起停止支援送水　若再惡化恐分區供水

▲台南曾文等三大主要水庫蓄水量嚴重不足，台南水情為橙燈，採減量供水，民眾要節約用水，撐到雨季來臨解除旱象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南曾文等三大主要水庫蓄水量嚴重不足，台南水情為橙燈，採減量供水，民眾要節約用水，撐到雨季來臨解除旱象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南部地區水情嚴峻，高雄4日凌晨0時起停止送水台南，南區水資源局表示，高屏溪攔河堰上午8時檢測川流量為7.9CMS（每秒／立方公尺），比上周還低，顯示長期不雨水情十分嚴峻，台南曾文、烏山頭及南化等主要水庫約16437萬立方公尺，除減量供水外，大家都要節約用水，直到雨季旱象解除。

▲台南曾文等三大主要水庫蓄水量嚴重不足，台南水情為橙燈，採減量供水，民眾要節約用水，撐到雨季來臨解除旱象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據高屏溪攔河堰水情監測，4日上午川流量為7.9CMS（每秒／立方公尺），比上周還少，代表長期沒有下雨，河川川流量持續下降，創營運22年來最低量，先前高屏溪原水充足，高雄每天可北送支援台南用水，但今年水情嚴峻，支援水遞減到每日5萬噸，4日凌晨起高雄暫停北送支援台南，要確保各別區域水情穏定。

▲台南曾文等三大主要水庫蓄水量嚴重不足，台南水情為橙燈，採減量供水，民眾要節約用水，撐到雨季來臨解除旱象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

目前台南地區曾文水庫7709萬立方公尺（15.1％）、烏山頭水庫4191萬立方公尺（53.2％）、南化水庫4537萬立方公尺（49.8％），水庫合計蓄水量是16437萬立方公尺，台南地區目前每日需水量約100萬立方公尺，曾文系統出水60萬立方公尺，南化水庫出水量原本35萬立方公尺，在高雄停止支援以後，台南每日的出水量要從要增加到38到40萬立方公尺。

▲台南曾文等三大主要水庫蓄水量嚴重不足，台南水情為橙燈，採減量供水，民眾要節約用水，撐到雨季來臨解除旱象。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南區水資源局表示，台南目前的水情燈號是橙燈，採減量供水，如果水情持續惡化的話，燈號恐轉為「紅燈」，即會進入分區供水階段，這影響層面就很大。

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