　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

韓國瑜空降選桃園市長？　藍營笑了「那是民進黨說的」

▲韓國瑜選桃園市長？藍營：那是民進黨說的。（圖／記者楊淑媛攝）

▲無黨籍市議員李家興（左一）、莊玉輝（右二）力挺議長邱奕勝（左二）參選2022桃園市長。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園議長邱奕勝17日證實支持者在農曆年期間展開「邱奕勝之友會」連署，充分展露其參選2022桃園市長意圖。對於外傳韓國瑜可能到桃園參選市長，身兼國民黨桃園市黨部主委邱奕勝表示，「空降徵召，那要問桃園人肯嗎？更何況那是民進黨在講，韓國瑜本人和幕僚從來沒講過！」

▲韓國瑜選桃園市長？藍營：那是民進黨說的。（圖／記者楊淑媛攝）

▲市議會無黨團結聯盟總召李家興。（圖／記者楊淑媛攝）

民進黨目前表態參選2022桃園市長的有前立委黃適卓、鄭寶清、彭紹瑾，和現任立委鄭運鵬、黃世杰及可能空降的新竹市長林智堅等6人。邱奕勝認為，如果有機會代表國民黨參選市長，民進黨派誰選，他勢必全力以赴贏取勝選，眼下他只有更努力勤走基層，爭取各方支持。

市議會無黨團結聯盟總召李家興17日到市議會向邱議長賀年時談到，下屆市長選舉，國民黨若想要贏回桃園，一定要推出對地方建設相當了解的實力人選，才能讓桃園建設延續。李指出，2020總統大選，韓國瑜在桃園的輔選主將就是市黨部主委的邱議長，如果只因「罷王」成功，就讓韓粉把桃園視為韓國瑜復出政壇的「基地」，那不禁令人感慨！

・歐舒丹護手霜一支不到250元！擦出男友好想牽的細滑奶油手

 

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
獨／入珠界天王胯下有龍！　刺青女師曝秘笈：要硬24hrs
學者點出台積電最大問題！　護國神山「一刻也不得閒」
陸機場挖出地下鬼城！　驚見「3500座古墓」
快訊／99歲英國「菲利普親王」驚傳緊急入院！
日寫真女星巨胸重10KG爆紅！剪指甲「上半身先脫光」左右掰開

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

韓國瑜空降選桃園市長？　藍營笑了「那是民進黨說的」

春節連假結束上班首日　白河警長帶班臨檢掃蕩護治安

提升就業力！桃園就業服務處「職涯諮商服務＋履歷健診」

再5天開學！雲林「240校大消毒」防疫　訪客量體溫戴口罩實名制

開工日屏東縣校園大消毒防疫　讓師生安心迎開學

9旬翁消失10小時！搭公車趴趴走　警跑2客運站尋獲助返家

林智堅上工首日跑「馬偕兒醫」工地　新竹苗栗28萬兒童將受惠

台南消防首創！水箱消防車輛反光標識建置完成　出勤有保障

台南錢多多！　環保局回收隊員回收撿到6萬餘現鈔

齊心努力改善空品　台南移污管制成效看的見

排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！

勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

五月天改編「搖滾版《Mojito》」！　阿信「杰倫Key很高」…蕭敬騰吐槽：是早期

南投「泡麵土地公」旁堆出垃圾山　每天吃300箱...上萬紙碗清到崩潰

超嗨狗狗「咬著點火鞭炮」狂奔　炸完家裡炸狗窩！網驚：虎爺？

超跑違停黃網線放紙條+紅包求情　花蓮警連開「3張罰單」反送車主

拾荒婦遭撞「卡車底拖行650m亡」 駕駛辯沒看見...警怒：你有良心？

小嫻痛揭超誇張「民宿破壞事件」！　血染床單…衛生棉黏牆上

韓國瑜空降選桃園市長？　藍營笑了「那是民進黨說的」

春節連假結束上班首日　白河警長帶班臨檢掃蕩護治安

提升就業力！桃園就業服務處「職涯諮商服務＋履歷健診」

再5天開學！雲林「240校大消毒」防疫　訪客量體溫戴口罩實名制

開工日屏東縣校園大消毒防疫　讓師生安心迎開學

9旬翁消失10小時！搭公車趴趴走　警跑2客運站尋獲助返家

林智堅上工首日跑「馬偕兒醫」工地　新竹苗栗28萬兒童將受惠

台南消防首創！水箱消防車輛反光標識建置完成　出勤有保障

台南錢多多！　環保局回收隊員回收撿到6萬餘現鈔

齊心努力改善空品　台南移污管制成效看的見

過年被叫阿姨！熱心堂弟出面「說1句」糾正　網笑翻：侮辱性極強

歐陽娜娜親切合照口罩男！　滑IG驚認是超大咖男神…巧遇羨炸網

乾杯、豆府1月營收同創新高　麻辣火鍋、異國料理邁開展店腳步

東森樂透頭獎連8槓　初七七星高照來拼900萬！

可愛！湯姆霍蘭德遇到女生「說出真實心聲」　下秒GG了

瓦城、王品春節來客續創高　搶攻春酒商機「二月營收反映利多」

換上春季「自然光髮色」吧！溫柔粉棕好仙氣、冰銀淺棕時尚度激增

湯蓋鍋蓋「煮滾可放隔夜」？營養師破解：吃下一堆毒　婆媽嚇歪了

快訊／99歲英國「菲利普親王」緊急入院治療　白金漢宮證實

焦凡凡過年帶婁峻碩見家人！　爺爺「站背後盯場」…他緊張笑了

地方熱門新聞

行車糾紛演變打人毀車警逮3人

帥氣新機車首駕「顧路」熱心女警追問：沒油？

雲林古坑民宅氣爆　樓梯口發現焦屍

美女檢察官國畫高手！辦案心細押7盜

福斯新車款送第五年延長保固

白燈籠高掛奠！10大鬼屋員林醫院　地留紙錢燒痕

嘉義「百人倒垃圾」奇觀　影片超驚人

環保局回收隊員回收撿到6萬餘現鈔

「泡麵土地公」變垃圾山！上萬紙碗堆滿地

冠軍茶農：盼桃園邱市長上任後重視茶文化　

韓國瑜選桃園市長？　藍營：民進黨說的

高市家防中心陳玲容獲「紫絲帶獎」

新北探訪三安、卯澳農再社區

台南男外出打拚盤纏用盡　東警供車資助返鄉

更多熱門

相關新聞

誰接棒國民黨主席？　他點名韓國瑜要克服「妻管嚴」

誰接棒國民黨主席？　他點名韓國瑜要克服「妻管嚴」

國民黨主席改選將於7月舉行，除了現任黨主席江啟臣力拚連任、趙少康表態參選之外，前高雄市長韓國瑜、前國民黨主席朱立倫、前國民黨主席洪秀柱都被點名。對此，前立委邱毅分析這五個人的態勢，帶大家來看看內行門道。

韓國瑜選黨主席？　趙少康：應該不會

韓國瑜選黨主席？　趙少康：應該不會

愛情摩天輪喊卡！陳其邁提新計畫替代

愛情摩天輪喊卡！陳其邁提新計畫替代

10萬人為他上凱道　館長陳之漢爆紅秘辛曝

10萬人為他上凱道　館長陳之漢爆紅秘辛曝

韓國瑜拜年「好運犇向你」 　臉書留言60鐘破3千則

韓國瑜拜年「好運犇向你」 　臉書留言60鐘破3千則

關鍵字：

2022桃園市長選舉邱奕勝韓國瑜

讀者迴響

熱門新聞

花旗「錯匯250億」法院判收款人免還錢！

台南男最後一口氣　求路人打給妻子

懷孕正宮答應一夫多妻9年！要求「看老公和小三嘿咻」

家庭主婦→年收7億CEO「霸氣休了老公」！

美熟女快閃下海40天撈40萬！200男客對戰無人撐過5分鐘

連假40萬人上當！點開見端火鍋滑倒崩潰

土豪哥「進到18億陶朱隱園」！ 曝2原因不買

慶生「5任砲友全到齊」尷尬爆！她崩潰轉頭逃

兒只有一包紅包！單親媽自責「沒人脈」　網：有洋蔥

台南兇殺內幕曝　他遭仇家一刀捅心成致命傷

鄭人碩放閃遭酸「狗男女」　小薰罕見回應！

塞車到厭世　驚見汪隔空軍備競賽

老公在家裝攝影機！拍到「辣妻躺公公大腿」親密動作

國產車「噴撞2000萬勞斯萊斯」　網嚇歪

李靖遭性騷退演藝圈　改行賣水果

更多

最夯影音

更多
排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！

排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！
勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

五月天改編「搖滾版《Mojito》」！　阿信「杰倫Key很高」…蕭敬騰吐槽：是早期

五月天改編「搖滾版《Mojito》」！　阿信「杰倫Key很高」…蕭敬騰吐槽：是早期

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面