韓國瑜空降選桃園市長？　藍營笑了「那是民進黨說的」

▲無黨籍市議員李家興（左一）、莊玉輝（右二）力挺議長邱奕勝（左二）參選2022桃園市長。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園議長邱奕勝17日證實支持者在農曆年期間展開「邱奕勝之友會」連署，充分展露其參選2022桃園市長意圖。對於外傳韓國瑜可能到桃園參選市長，身兼國民黨桃園市黨部主委邱奕勝表示，「空降徵召，那要問桃園人肯嗎？更何況那是民進黨在講，韓國瑜本人和幕僚從來沒講過！」

▲市議會無黨團結聯盟總召李家興。（圖／記者楊淑媛攝）

民進黨目前表態參選2022桃園市長的有前立委黃適卓、鄭寶清、彭紹瑾，和現任立委鄭運鵬、黃世杰及可能空降的新竹市長林智堅等6人。邱奕勝認為，如果有機會代表國民黨參選市長，民進黨派誰選，他勢必全力以赴贏取勝選，眼下他只有更努力勤走基層，爭取各方支持。

市議會無黨團結聯盟總召李家興17日到市議會向邱議長賀年時談到，下屆市長選舉，國民黨若想要贏回桃園，一定要推出對地方建設相當了解的實力人選，才能讓桃園建設延續。李指出，2020總統大選，韓國瑜在桃園的輔選主將就是市黨部主委的邱議長，如果只因「罷王」成功，就讓韓粉把桃園視為韓國瑜復出政壇的「基地」，那不禁令人感慨！

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