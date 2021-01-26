外送員吐口水！桃園妹訂34瓶飲料「被呸2下」怒炸：我可以下樓啊

▲外送員竟朝餐點的袋子吐口水。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者曾筠淇／綜合報導

一名住在桃園的女網友日前透過外送平台訂了好幾瓶飲料，然而，外送員不但沒打電話給她，還在餐點的袋子內吐2口口水，讓她頓時看傻眼，「如果一句不方便，我也是下樓取餐」，真的沒必要這麼做。貼文曝光後，立刻引發熱議，不少網友紛紛留言回應，「噁心！沒水準的人」、「太噁了吧」。

這名住在桃園的女網友在「爆廢公社二館」上發文表示，她承認自己懶得出門，所以才會透過外送平台點飲料，但是，「我也不是那種堅持一定要他們送上5樓的人」，如果不方便，她也願意下樓取餐，然而，外送員不但沒打電話給她，還在餐點的袋子內吐口水。

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從原PO分享的照片中可以見得，她訂了至少34瓶飲料，因為從APP上可知外送員即將抵達，因此她便提前開窗戶往樓下看，怎料卻撞見「他（外送員）提起我的袋子，然後呸了2口口水」，接著才走上樓。

▲原PO訂了好幾瓶飲料。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

原PO當時真的快氣炸，但她並沒有當場讓外送員難堪，只有客訴對方，「外送員很辛苦，但總是會有幾個老鼠屎！」原PO事後也補充道，客服已通知她會退款處理。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言回應，「是外送員人品問題」、「不管怎樣，吐口水就是NG，如果有病毒不就被傳染了」、「現在什麼時間點還吐口水」、「再怎麼樣也不能吐口水啊」、「他是帶著仇恨去外送嗎」、「疫情期間還這樣吐口水」、「太惡劣了吧」、「好可怕，以後誰還敢叫外送啊」、「還在中壢，我的天」、「噁爆了」、「你應該當場戳破他」。

此外，也有其他網友回應，「這種飲料單、水單都會讓人很討厭，又重又難拿，運氣不好沒電梯坐還要走樓梯提上樓」、「雖然吐口水過分了，但你買了10公斤的飲料，在不給小費的前提下叫別人送到5樓，也不到樓下幫忙拿，我覺得你可能也需要檢討一下自己」。

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