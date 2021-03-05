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陳以信肯定蘇揆、陳時中防疫專業用心　質詢獻超大花束又贈書

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 陳時中 立委陳以信獻花 稱讚隔離防疫做得好。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委陳以信獻花大讚防疫做得好。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

行政院長蘇貞昌5日赴立院進行施政報告並備詢，國民黨立委陳以信質詢表示，他自英國帶妻小返台，住了兩週的防疫旅館，認為過程中每個環節的服務人員都非常專業，親自像蘇貞昌和志輝中心指揮官陳時中送上大花束與書本。

陳以信質詢時表示，經過親自體驗後，認為蔡政府防疫政策、措施及設備表達高度肯定，「很多國人經歷過這些卻沒能有機會親自謝謝政府，因此他代表民眾贈花感謝，隨後他回到質詢台拿出《後疫情效應：CNN「札卡瑞亞GPS」主持人給世界的10堂課》，一一念完章節名稱後，再上前將書贈與蘇貞昌。

陳以信表示，他在農曆新年前到英國接回妻小，返台過程從在機場至烏來檢疫所，房間雖然不大，不過住了兩周覺得還可以，窗外還有桂花樹，空氣很好，只是屢屢聽見其他檢疫者人大吵大鬧，壓力實在是很大。陳以信說，他去年就住過防疫旅館，這次集中檢疫，本次充分感受到政府和防疫人員的用心，代表民眾感謝政府的用心與專業。

對此，蘇貞昌回應，感謝陳以信親自檢驗政府的防疫做法，並給政府人員肯定。

陳以信也對於防疫護照規劃進度提出質疑，陳時中回應，有很多國家集結世界組織，正在研究防疫護照，但WHO建議不要做實際運用，目前也持續針對在國際的規格與認證收集資料，短時間內無法實際運用，但未來有一天將會成為流通的標準。陳以信提醒，希望我國能維持防疫水準，能夠超前部署。

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