　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總質詢獻花遭蔡正元轟「開除黨籍」　陳以信道歉：下次會避免

▲立委陳以信獻花稱讚蔡政府隔離防疫做得好。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委陳以信5日質詢時，獻花稱讚蔡政府隔離防疫做得好。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委陳以信5日在質詢時，肯定蔡政府入境檢疫及隔離措施，並在現場向行政院長蘇貞昌及衛福部長陳時中獻上花束，，然而此舉遭前立委蔡正元痛批噁心，應該要自行請辭或開除黨籍。對此，陳以信澄清，送花目的是要感謝台灣防疫與醫護人員的辛，是很單純的想法，造成部分黨內同志或支持者誤會，在此說聲抱歉，下次也會避免。

蔡正元5日晚間在臉書批評陳以信耗費寶貴的質詢時間，獻花給蘇貞昌、陳時中，歌頌兩人的豐功偉業，其拍蘇貞昌馬屁的噁心程度，連民進黨立委都做不來。蔡正元也認為，「陳以信要嘛自行辭職，要嘛看國民黨開除黨籍」。

蔡正元文章發布後，陳以信也透過臉書寫道，今天他在總質詢送花目的是要感謝台灣防疫與醫護人員的辛勞，可能有人誤會他是送花給蘇貞昌或陳時中個人，但其實不是。

陳以信解釋，他過年前從英國帶小兒子回台，依照規定入住在集中檢疫所，整個過程從機場檢疫過程，到入住檢疫所2週的過程，親身體會第一線防疫人員的壓力與辛勞，知道第一線醫護人員如何兢兢業業為守護大家健康而冒險盡力。

他說：「其實住在檢疫所壓力真的很大，地方很簡單也很小，三餐變化也不多，因此不管是住的人，或照顧人的人壓力都很大，我還聽到幾次其他人在走廊大聲吵鬧，甚至用力甩門和防疫人員抗議（有沒有偷跑我是不知道）。所以這次送花很簡單，就是把親身經歷實情告訴院長與部長，送花要向所有防疫醫護人員感謝！」

「這是很單純的想法，造成部分黨內同志或支持者誤會，在此說聲抱歉！」陳以信表示，其實他在質詢時痛罵蘇貞昌難道還少過嗎？上會期質詢3次痛罵3次，從來不和蘇貞昌客氣，上週也才痛批蘇強辯成性不被民眾支持。

陳以信再次強調，針對這次質詢造成部分人誤會，他表示歉意，下次也會避免，但還是希望大家能肯定所有台灣防疫與醫護人員的奉獻與努力。

ET快訊
小賈斯汀床上交纏亞裔女星　身份曝光竟是「高凌風愛女」
莊凌芸墜樓亡　經紀公司聲明曝光
國中生夾30元滷味遭拒賣！老闆還原狀況「大逆轉」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林鶴明揭江啟臣連任3策略：為個人政治生涯　把公投綁主席選舉

總質詢獻花遭蔡正元轟「開除黨籍」　陳以信道歉：下次會避免

駐泰代表李應元身價破億　名下卻0筆土地、建物

陳以信獻花蘇揆　蔡正元轟「開除黨籍」：噁心程度連綠委都做不來

陳以信讚蘇揆、陳時中防疫專業用心　質詢台上演獻花又贈書

水利會改制惹議　賴士葆：蔡政府出動「搶奪民財國家隊」沒收資源

陳菊：借鏡加拿大人權保障經驗　促進台加更多合作交流

黃國書立院秀10幅書法作品　預告10月國父紀念館辦展覽

限時8小時！　總統府6日擺攤賣鳳梨

謝長廷：日本26個都道府縣決議挺台加入WHO

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

傻眼！婦人拆封免洗內褲不結帳　店員解釋衛生疑慮遭回：手有消毒

煞車當油門「啊！」女駕駛沿路叫　攔腰撞路人...祠堂牆壁被衝破洞

福原愛「不認出軌」親筆信道歉：夫妻共同面對　江宏傑深情喊話「對小愛的愛至今不變」

萌柴露燦笑迷上玩「炒蘿蔔遊戲」　循環伸掌狂要姐姐切：再來一次～

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

林鶴明揭江啟臣連任3策略：為個人政治生涯　把公投綁主席選舉

總質詢獻花遭蔡正元轟「開除黨籍」　陳以信道歉：下次會避免

駐泰代表李應元身價破億　名下卻0筆土地、建物

陳以信獻花蘇揆　蔡正元轟「開除黨籍」：噁心程度連綠委都做不來

陳以信讚蘇揆、陳時中防疫專業用心　質詢台上演獻花又贈書

水利會改制惹議　賴士葆：蔡政府出動「搶奪民財國家隊」沒收資源

陳菊：借鏡加拿大人權保障經驗　促進台加更多合作交流

黃國書立院秀10幅書法作品　預告10月國父紀念館辦展覽

限時8小時！　總統府6日擺攤賣鳳梨

謝長廷：日本26個都道府縣決議挺台加入WHO

分到家產後變臉……不養阿公罵父無賴　法院判不孝孫土地吐出來

劉基鴻砲轟陳琥！田澤純一9局關門　味全10比2兄弟

J.Sheon當選秀導師「超嚴」　驚見20萬粉絲正妹參賽

林鶴明揭江啟臣連任3策略：為個人政治生涯　把公投綁主席選舉

台南水泥預拌車沿途掉泥漿　8名機車騎士「犁田」4人送醫

細數歷任「GD嫂」驚人相似處！Jennie、小松菜奈、Kiko都靠高級厭世臉走跳

周宇修／陽光普照，回歸社會之路多遠？回望釋字第799號

UBA四強全數出爐　20日小巨蛋健行男籃、世新女籃尋求連霸

美軍睡眠不足率高！陸軍最血汗　戰備中睡不到5小時

除了實用還要鍛造孩子的心　兒童餐具及座椅培養自我認同與想像力

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

政治熱門新聞

中選會：陳柏惟罷免案「一階審核通過」

陳時中背房貸逾5407萬餘元　存款359萬

獨／全球首個「土改」 國家是台灣

蔣介石銅像慘斷3截　國民黨基隆市黨部：荒謬痛心

綠營內躁動拋「迎戰藻礁公投」　蔡英文核心不願製造更多對立

黨內會議遭嗆「不要逆時中」　連勝文：乾脆直接加入民進黨

威力彩9.2億獎落台南　黃偉哲：這些機會都不是屬於我的

徐巧芯轟偷看私人臉書噁心　王定宇：詭辯

何孟樺：江啟臣把國民黨帶往極端　不懂國際、不顧國軍

陳吉仲用這招反制中國禁鳳梨　沈富雄酸：這是在講笑話

快訊／趙少康宣布籌組「網紅國家隊」　背後原因曝光

蘇貞昌：疫苗不足我不搶 「沒人敢打我先打」

蔣萬安喜迎第二胎

共機侵門踏戶　國防部：放上推特讓國際知道

更多熱門

相關新聞

蔡正元轟陳以信拍馬屁：噁心程度連綠委都做不來

蔡正元轟陳以信拍馬屁：噁心程度連綠委都做不來

國民黨立委陳以信5日質詢行政院長蘇貞昌及衛福部長陳時中時，高度肯定蔡政府入境檢疫及隔離措施，並獻上兩束花，現場一陣掌聲，然而此舉卻讓前國民黨立委蔡正元相當不滿，發文呼籲陳以信要嘛自行辭職，不然就是等國民黨開除其黨籍。

陳以信肯定蘇揆防疫專業用心　質詢獻超大花束又贈書

陳以信肯定蘇揆防疫專業用心　質詢獻超大花束又贈書

政府沒討論「還在拖」　朱立倫批：無視勞保破產危機

政府沒討論「還在拖」　朱立倫批：無視勞保破產危機

共機侵門踏戶　國防部：放上推特讓國際知道

共機侵門踏戶　國防部：放上推特讓國際知道

勞保急需改革　蘇貞昌：目前無這方面討論

勞保急需改革　蘇貞昌：目前無這方面討論

關鍵字：

陳以信蔡正元蘇貞昌獻花

讀者迴響

熱門新聞

即／22歲女歌手找老師聊天10F墜下！搶救2小時不治

網傳15歲男激戰50個國中妹！桃園教育局回應了

22歲莊凌芸墜10F輕生亡　IG最後訊息曝光

她好心問暖…下秒慘遭浪漢「公園性侵」

獨／正妹麵線老闆娘三圍曝　3大擇偶條件

國中弟夾30元滷味！老闆「1理由」拒賣

福原愛、江宏傑1動作「不合邏輯」

日本律師搖頭「福原愛就是出軌」！這1行為成鐵證

不只福原愛！日本3女神「台日婚姻」崩盤

紐西蘭發海嘯警告　呼籲高處避難

正妹逛通化夜市「下半身僅一條線」！

福原愛2度道歉　江宏傑喊話：我對小愛的愛至今不曾改變

鋼琴仙女彈到一半脫了　大露雪乳螞蟻腰

莊凌芸墜樓身亡　3個月前才說「認同自願安樂死」

快訊／淡水22歲警巡邏被車撞！失去意識搶救中

更多

最夯影音

更多
可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面