總質詢獻花遭蔡正元轟「開除黨籍」　陳以信道歉：下次會避免

▲立委陳以信5日質詢時，獻花稱讚蔡政府隔離防疫做得好。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委陳以信5日在質詢時，肯定蔡政府入境檢疫及隔離措施，並在現場向行政院長蘇貞昌及衛福部長陳時中獻上花束，，然而此舉遭前立委蔡正元痛批噁心，應該要自行請辭或開除黨籍。對此，陳以信澄清，送花目的是要感謝台灣防疫與醫護人員的辛，是很單純的想法，造成部分黨內同志或支持者誤會，在此說聲抱歉，下次也會避免。

蔡正元5日晚間在臉書批評陳以信耗費寶貴的質詢時間，獻花給蘇貞昌、陳時中，歌頌兩人的豐功偉業，其拍蘇貞昌馬屁的噁心程度，連民進黨立委都做不來。蔡正元也認為，「陳以信要嘛自行辭職，要嘛看國民黨開除黨籍」。

蔡正元文章發布後，陳以信也透過臉書寫道，今天他在總質詢送花目的是要感謝台灣防疫與醫護人員的辛勞，可能有人誤會他是送花給蘇貞昌或陳時中個人，但其實不是。

陳以信解釋，他過年前從英國帶小兒子回台，依照規定入住在集中檢疫所，整個過程從機場檢疫過程，到入住檢疫所2週的過程，親身體會第一線防疫人員的壓力與辛勞，知道第一線醫護人員如何兢兢業業為守護大家健康而冒險盡力。

他說：「其實住在檢疫所壓力真的很大，地方很簡單也很小，三餐變化也不多，因此不管是住的人，或照顧人的人壓力都很大，我還聽到幾次其他人在走廊大聲吵鬧，甚至用力甩門和防疫人員抗議（有沒有偷跑我是不知道）。所以這次送花很簡單，就是把親身經歷實情告訴院長與部長，送花要向所有防疫醫護人員感謝！」

「這是很單純的想法，造成部分黨內同志或支持者誤會，在此說聲抱歉！」陳以信表示，其實他在質詢時痛罵蘇貞昌難道還少過嗎？上會期質詢3次痛罵3次，從來不和蘇貞昌客氣，上週也才痛批蘇強辯成性不被民眾支持。

陳以信再次強調，針對這次質詢造成部分人誤會，他表示歉意，下次也會避免，但還是希望大家能肯定所有台灣防疫與醫護人員的奉獻與努力。