陳以信獻花蘇揆　蔡正元轟「開除黨籍」：噁心程度連綠委都做不來

▲前國民黨立委蔡正元。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委陳以信5日質詢行政院長蘇貞昌及衛福部長陳時中時，高度肯定蔡政府入境檢疫及隔離措施，並獻上兩束花，現場一陣掌聲，然而此舉卻讓前國民黨立委蔡正元相當不滿，發文呼籲陳以信要嘛自行辭職，不然就是等國民黨開除其黨籍。

蔡正元5日晚間在臉書批評，立委4年任內能質詢執政黨閣揆的時間沒有多少，而身為在野黨立委，其天職就是要無愧選民，以強烈而堅定的立場監督執政黨，但是陳以信今天卻耗費寶貴的質詢時間，獻花給蘇貞昌、陳時中，歌頌兩人的豐功偉業，其拍蘇貞昌馬屁的噁心程度，連民進黨立委都做不來。

蔡正元再罵，陳以信能當上國民黨不分區立委，除了前總統馬英九推薦外，更是靠著2020年國民黨的政黨票，「這些選票是踏著倒臥在血泊中，許多國民黨選將的屍骨堆積起來的」，然而陳以信在這血泊上毫不費力當上不分區立委，卻沒有能力拿出強烈監督執政黨的本事，反而利用這個寶貴的時間，獻花歌頌蘇貞昌和民進黨。

「前有楊偉中，後有陳以信，馬英九的私心和識人之明，通通該丟進政治垃圾堆了，」蔡正元表示，陳以信要嘛自行辭職，要嘛看國民黨開除黨籍，如果都不行，國民黨主席誰來幹，都只是活殭屍而已。

▼陳以信獻花給蘇貞昌、陳時中，肯定蔡政府隔離防疫措施做得好。（圖／記者屠惠剛攝）