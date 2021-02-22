蘇貞昌民調爆死亡交叉！他一看超有感嗆：人民已厭倦他的刁鑽風格

▲蘇貞昌。（圖／記者黃宥寧攝）



記者邱茀濱／綜合報導

傳民進黨內部民調顯示，行政院長蘇貞昌不滿意度超越了滿意度，出現了死亡交叉，趙少康對此建議對方要適時「溫良恭儉讓」，不用事事與人爭辯。對此，國民黨立委陳以信透露自己也有切身體會，每次在質詢台遇上蘇院長強辯時，都感到很悲哀，並砲轟「這個政府心中到底把人民放哪裡？」。

陳以信在臉書發文說，上會期他在立法院質詢蘇貞昌3次，沒想到每次都像在吵架，他砲轟對方的答辯風格很刁鑽，「武功雖高但卻是西毒歐陽鋒陰狠那種，動不動就要酸你幾句，吃人豆腐，佔你便宜。難怪很多委員根本不想聽他回答，以免反被修理吃虧。」

接著他貼出去年一段質詢蘇貞昌的影片，當時他批評政府開放美豬政策是「孩子生了才說要結婚」，沒想到對方卻強辯說「只是預產期」。對此他強調，自己當時知道該如何反駁，但又怕話粗俗一時說不出口，真的差一點著了蘇的道。

▲陳以信。（圖／記者屠惠剛攝）



陳以信續指，立院質詢就是要有問有答，因為立委代表人民，而院長代表政府，唯有透過問答，人民才得以監督政府，權力才能得到制衡。他話鋒一轉，但每次在台上碰到蘇強辯時，他心裡都覺得悲哀，堂堂國家最高行政首長，面對立委代表人民監督，竟然一再想靠強辯硬拗過關，「這個政府心中到底把人民放哪裡？」

最後根據媒體報導說，蘇貞昌在民進黨內部的民調已呈現死亡交叉，陳以信認為「代表人民已厭倦他的風格，希望他能好好反省。這會期總質詢，預計3月初會再質詢蘇院長，真心希望他別再強辯了！」

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