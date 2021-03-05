為何叫「罔腰」？　她一查辭典驚呆...藏2真相超暗黑：長知識了

▲罔腰日前貼出內診照片。（圖／翻攝自罔腰IG）



網搜小組／劉維榛報導

變性網紅「罔腰」自爆懷孕，連日自導自演把大家弄得團團轉，就連高雄市衛生局戳破作假後，罔腰態度依舊囂張，「我有說（媽媽手冊）是我的嗎？」如今爭議滿天飛，有網友也好奇查詢「罔腰」的意思，發現不少女性長輩，也稱作罔腰，背後暗藏兩種含意，引發討論！

一名女網友在論壇《Dcard》透露，最近看著網紅罔腰負面消息不斷，一度與友人討論，罔腰的名稱來歷，恰巧重看台劇《惡作劇之吻2》時，赫見女藝人邱秀敏客串飾演老婆婆「邱罔腰」，讓她心血來潮谷歌一下。

[廣告]請繼續往下閱讀...

果真長知識，一查閩南語辭典，「罔腰」意為姑且餵養，早期社會重男輕女，往往會把剛出生的女嬰取名為「罔市」或「罔腰」，與罔飼、罔育諧音，表示並不歡迎這個嬰兒，但是既然生下來了，只好姑且將她養育長大。

至於另一典故，指出有時候長輩是因為擔心小孩身體虛弱，便故意取個相反意味的小名，以保佑小孩順利成長。

▲「罔腰」在以前社會中有兩種典故！（圖／翻攝閩南語辭典）



文章引發熱議，一派網友笑稱，「我以為這是常識，先聲明我是土生土長台北人，所以這和地區無關，不要戰地方」、「我也以為是常識，小時候看電視劇都會講」、「竟然有人不知道，我的老天鵝」、「鄉土課有教啊，90年代沒鄉土課了嗎」。

另有網友分享，「我以為這是都知道的欸，很多老婆婆都叫這個名字啊，隨便養養就可以長大的意思，罔腰（ㄇㄥ ㄧㄡ）、罔市（ㄇㄥ ㄑㄧ）、招弟（揪低），重男輕女下，女孩名字都亂取」、「我阿嬤是富家千金，家裡有房有田有山的那種，但是也是內文的其中一個名字，她嫁過來的時候什麼也帶不走，看來那年代真的重男輕女」、「就像取作招弟，希望為家裡招來一個男嬰」。

▼高衛生局怒，罔腰假懷孕事件，傷了所有不孕婦女！（圖／翻攝自罔腰臉書）

